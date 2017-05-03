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РИА Наука
РИА Наука

Британские ученые предлагают отказаться от опытов на лабораторных мышах

14:4003.05.2017
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© Fotolia / lculigМыши. Архивное фотоМыши. Архивное фото
© Fotolia / lculig

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Ученые из Великобритании предлагают полностью отказаться от иммунологических экспериментов на лабораторных мышах и перейти на их "уличных" собратьев по той причине, что их иммунитет сильно ослаблен по сравнению с дикими грызунами, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

"Удивительно, что никто никогда не пытался изучить иммунную систему диких мышей, несмотря на огромное количество подобных исследований для лабораторных грызунов. Мы обнаружили, что иммунитет диких мышей работает со "сверхсветовой" скоростью по сравнению с их лабораторными сородичами. Поэтому нам нужно очень осторожно подходить к экстраполяции результатов опытов на мышах в условиях лаборатории", — заявил Марк Вини (Mark Viney) из Бристольского университета (Великобритания).

Большая часть опытов в лабораториях по всему миру сегодня ведется не на добровольцах, а на так называемых "модельных животных" – хорошо изученных представителях млекопитающих, птиц, рыб и даже растений. В их число входят лабораторные мыши, крысы, рыбки данио-рерио, мушки-дрозофилы и растение арабидопсис, дикий родич капусты.

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© Juan Carlos Izpisua Belmonte Lab /Salk Institute
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В последние годы ученые начали обращать внимание на то, что опыты на модельных организмах не всегда являются на 100% корректными, и не всегда их результаты можно перенести на эксперименты с участием человека. К примеру, несколько лет назад канадские физиологи выяснили, что самцы и самки мыши по-разному реагируют на запах тела экспериментаторов, что может влиять на результаты опытов по изучению страха, хронической боли и других психо-физиологических реакций.

Вини и его коллеги раскрыли еще одну подобную особенность во "взаимоотношениях" ученых и их лабораторных подопечных, сравнив работу иммунной системы у лабораторных мышей и их "уличных" сородичей.

По словам генетика, идея провести подобное исследование родилась у него по той причине, что современные лабораторные грызуны произошли от относительно небольшой популяции диких родителей и для них характерно крайне низкое генетическое разнообразие и высокий уровень вырожденности. Все это, как предположил Вини, может негативно сказываться на работу их иммунной системы, особенно учитывая то, что лабораторные грызуны фактически никогда не сталкиваются с природными патогенами и паразитами, кроме как в ходе экспериментов.

Модель молекулы ДНК
© Fotolia / psdesign1
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Для проверки этой идеи команда Вини поймала больше четырех сотен диких мышей в разных уголках Англии и Уэльса, извлекла из них образцы иммунных клеток, расшифровала их ДНК и проверила, как хорошо они сражаются с разными распространенными микробами и вирусами.

Как оказалось, общее устройство иммунных систем диких и "домашних" мышей кардинально отличалось. Иммунные клетки "уличных" грызунов были гораздо более активными и быстрее реагировали на появление потенциальных патогенов, а их костный мозг заметно быстрее производил новые Т-клетки и другие компоненты иммунитета.

Часть из этих клеток, так называемые гипер-гранулоциты, как отмечают биологи, вообще отсутствовала в организме лабораторных грызунов, что, вероятно, крайне негативно сказывалось на способности иммунитета бороться с новыми инфекциями.

Тело мыши, обработанное по технологии uDISCO
© Фото : Pan et al. / Nature Methods 2016
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Подобные различия, как отмечают британские исследователи, могут частично объяснять то, почему результаты опытов на лабораторных мышах не всегда находят свое подтверждение в ходе клинических испытаний на добровольцах. Возможно, что опыты на диких мышах, чьи иммунные системы постоянно "тренируются" благодаря атакам болезнетворных бактерий и вирусов, могли бы сделать результаты таких экспериментов более адекватными и полными, заключают ученые.

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