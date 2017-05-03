Российские ученые увеличили производительность адронного коллайдера

НОВОСИБИРСК, 3 мая – РИА Новости. Российские ученые разработали, изготовили и ввели в эксплуатацию важные элементы установки, которая позволит значительно увеличить производительность Большого адронного коллайдера, сообщил журналистам директор Института ядерной физики (ИЯФ СО РАН) Павел Логачев.

Он пояснил, что 9 мая в ЦЕРН (Женева, Швейцария) состоится церемония ввода в эксплуатацию нового линейного ускорителя протонов LINAC-4. Важные элементы этого ускорителя были разработаны, изготовлены и введены в эксплуатацию сотрудниками ИЯФ СО РАН и Российского федерального ядерного центра в Снежинске (РФЯЦ-ВНИИТФ) совместно с европейскими коллегами.

"В рамках работы над проектом РФЯЦ-ВНИИТФ изготовил корпуса резонаторов и ячеек связи, используя, в частности, технологию электрохимического нанесения меди толщиной 30-50 микрон на нержавеющую сталь. Это медное покрытие должно, помимо прочного сцепления с подложкой, обладать хорошей электропроводностью и удовлетворять требованиям высокого вакуума", — рассказал Логачев.

В ИЯФ СО РАН изготовлены пролетные трубки с применением технологий вакуумной пайки и электронно-лучевой сварки, произведена сборка и предварительная настройка модулей. Окончательную настройку оборудования российские специалисты осуществляли в ЦЕРН.

"Linac 4 – это первый этап длительной и амбициозной программы на пути к новым открытиям на LHC. Ожидается, что через 10 лет, когда программа модернизации Большого адронного коллайдера будет завершена, физики получат десятикратное увеличение числа столкновений частиц, что колоссально расширит возможности в наблюдении редких процессов и поиске еще неизвестных частиц", — отметил академик Логачев.