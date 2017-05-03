Ученые раскрыли необычную связь между раком мозга и сахаром

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Низкая концентрация сахара в крови и в тканях мозга оказалась статистически связана с высокой вероятностью развития глиомы, злокачественной опухоли нервной ткани, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

"Диабет и высокий уровень глюкозы в крови увеличивают вероятность развития рака сразу в нескольких органах и тканях, таких как прямая кишка, молочные железы и мочевой пузырь. В данном случае опухоли чаще возникают в мозге у людей, у которых наблюдается нормальный уровень сахара, чем у диабетиков и людей с высокой долей глюкозы в крови", — рассказывает Джудит Шварцбаум (Judith Schwartzbaum) из университета штата Огайо в Коламбусе (США).

Глиома – один из самых распространенных типов рака головного или спинного мозга. Ее "родоначальниками" являются не нервные клетки, а так называемая глия – соединительная ткань мозга, защищающая нейроны от повреждений и инфекций и снабжающая их пищей. Как правило, подобные формы рака являются неизлечимыми и фактически все носители глиомы умирают через 1-2 года после обнаружения у них опухоли.

На настоящий момент времени у ученых нет согласия насчет того, по каким причинам развивается глиома и какие факторы способствуют или мешают развитию таких опухолей. Часть ученых считает, что они чаще развиваются у людей, питающихся диетой с низким содержанием витамина С и других антиоксидантов, а другие связывают ее развитие с генетическими факторами и заражением цитомегаловирусом.

Шварцбаум и ее коллеги нашли еще один потенциальный фактор развития глиомы – недостаток сахара в крови – изучая данные, собранные в ходе почти 15 лет наблюдений за здоровьем почти миллиона жителей Швеции и Австрии. Эти проекты, как отмечают ученые, были направлены на выявление тех факторов, которые связывают неправильное питание и диабет с раком и другими тяжелыми болезнями.

Глиома и другие формы рака мозга развиваются достаточно редко, и за все время работы этих проектов всего восемь сотен человек стали носителями подобных опухолей. Сравнив их диеты, ученые попытались понять, какие факторы могли способствовать или предотвращать развитие рака. Результаты этого сравнения оказались крайне противоречивыми.

Как и ожидали ученые, большое количество сахара в крови, взятой непосредственно перед обнаружением рака, было связано с высокой вероятностью развития глиомы. Когда авторы статьи "отмотали" время на год назад, проверяя свои выкладки, картина резко поменялась на обратную – участники проекта с высоким уровнем сахара и диабетом гораздо реже страдали от глиомы в будущем, чем шведы или австрийцы с нормальным или низким уровнем глюкозы в крови.

Ничего подобного не наблюдалось для всех других типов рака, которыми страдали участники этих опросов, что заставило Шварцбаум и ее коллег задуматься над тем, как подобный парадокс может возникать.

Эта странность, как считает Шварцбаум, связана с главным движущим фактором диабета – изменениями в работе инсулина. Инсулин не только регулирует уровень сахара в крови, но и является мощнейшим гормоном роста. В мозге людей, страдающих от диабета или высокого уровня сахара, инсулина должно быть меньше, чем у здоровых людей, что может замедлять рост опухоли и облегчать иммунной системе борьбу с глиомой на первых стадиях ее развития.

Когда опухоль успешно "окапывается" в мозге, она начинает потреблять большие количества питательных веществ и кислорода, что может объяснять то, почему уровень сахара в крови участников наблюдений с уже имеющимся раком был выше, чем у остальных людей.

Все это, по мнению Шварцбаум, следует учитывать при диагностике и борьбе с раком мозга, и разрабатывать такие виды химиотерапии и предупреждения развития опухоли, которые бы мешали раковым клеткам получать сахар уже после ее формирования, и не давали бы шансов на их появление в еще здоровом мозге.