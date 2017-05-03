Ридли Скотт: встреча с пришельцами вряд ли закончится "хэппи-эндом"

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Кинорежиссер Ридли Скотт считает, что наша Галактика населена "сотнями" разумных существ и что любая встреча с инопланетным разумом вряд ли закончится счастливо для человечества, сообщает интернет-издание Live Science.

"Любые формы внеземной жизни, достаточно развитые для того, чтобы достичь Земли, скорее всего будут обладать очень мощным интеллектом и будут вести себя агрессивно по отношению к человечеству. Если кто-то будет достаточно глупым для того, чтобы бросить им вызов, такие пришельцы сотрут вас в порошок за три секуды", — заявил Скотт, чьи слова цитирует Live Science.

Ридли Скотт является создателем одной из самых успешных и популярных кинофраншиз о внеземном разуме и непознаваемых пришельцах – фильма "Чужой" и его приквела "Прометей". Каждый из них стал в свое время блокбастером и вызвал споры о том, как человечество должно вести себя при столкновении с иными формами жизни, и какие угрозы они могут нести нашей цивилизации.

В конце мая этого года выходит продолжение "Прометея", кинокартина "Чужой: Завет". Рассказывая о том, какие темы, связанные с освоением космоса и поисками внеземного разума, затронет этот фильм, Скотт отметил, что он считает, что в нашей Галактике существует, "по меньшей мере", около 100-200 цивилизаций разумных пришельцев. Установление контактов с ними, по мнению режиссера, станет началом конца человеческой цивилизации.

Профессиональные ученые уже успели негативно отреагировать на оценки Скотта. К примеру, Сет Шостак (Seth Shostak), ведущий астроном Института поиска внеземных цивилизаций SETI, отметил, что подобное число цивилизаций пришельцев не имеет каких-либо научных оснований.

Число планет в нашей Галактики, как отмечает Шостак, составляет около триллиона, на весомой доли которых может зародиться жизнь и дать начало внеземному разуму. Число таких планет может составлять как ноль, так и тысячу или даже миллиард, и мы не знаем, в какое время на них могли появиться "братья по разуму" и как долго они просуществовали или еще просуществуют.

Первые следы существования человечества, как отмечает Шостак, начали попадать в космос лишь около 70 лет назад, когда радио и телетрансляции с Земли стали достаточно мощными для того, чтобы покинуть пределы ее атмосферы. За это время лишь близлежащие к нам планеты могли "услышать" эти сигналы и понять, что в Солнечной системе есть разумная жизнь.

Даже если в ближайших окрестностях Земли есть такие пришельцы, то они, по мнению Шостака, вряд ли бы были заинтересованы в захвате нашей планеты ради ее ресурсов или "порабощения" человечества в гастрономических или экономических целях. Инопланетянам, полностью исчерпавшим все запасы полезных ископаемых, будет проще добывать их на астероидах и необитаемых планетах "своей" звездной системы, чем лететь за ними на далекую Землю.

С другой стороны, Шостак соглашается с Скоттом в том, что если пришельцы найдут Землю первыми, то тогда их уровень технологического развития будет несопоставимо более высоким, чем у нас. И если они проявят какие-то агрессивные намерения, то в таких случаях у людей будет две опции – подчиниться "новым властелинам Земли" или же попытаться спрятаться, заключает ученый.