США
3.053 мая11:12МСК
USD56.95-0.03
EUR62.15+0.11
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые нашли "гормон сладкоежки" в печени человека

10:3703.05.2017
(обновлено: 11:09 03.05.2017)
03590
© Fotolia / RG.Девушка с пирожнымДевушка с пирожным
© Fotolia / RG.

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Гормон аппетита FGF21, выделяемый клетками печени, оказался связан с неудержимым влечением к сладкой пище – носители его мутантных версий фактически гарантированно становятся сладкоежками, выяснили ученые, опубликовавшие статью в журнале Cell Metabolism.

"Как человек решает, что ему есть и как много? Похоже, что чувство сытости является продуктом работы сразу нескольких цепочек нейронов, управляющих потреблением разных типов нутриентов. Наше открытие и это исследование заставили меня совершенно по-другому взглянуть на то, как работает метаболизм", — заявил Мэттью Гиллум (Matthew Gillum) из университета Копенгагена (Дания).

Девушка на диете
© Fotolia / Subbotina Anna
Ученые нашли в печени гормон, управляющий тягой к сладкому
Гормон FGF21 известен биологам давно. Раньше ученые считали, что это вещество выделяется печенью во время обеда и помогает телу плавно менять уровень инсулина, "подготавливая" организм к притоку глюкозы и других веществ. Два года назад Гиллум и его коллеги, а также еще одна группа ученых, параллельно обнаружили, что отключение гена, связанного с производством FGF21, приводило к крайне интересным последствиям в организме мышей и обезьян. 

Животные, по словам Гиллума, превращались в настоящих сладкоежек и ели сладкую пищу фактически беспрерывно, даже если давно были сыты. Ввод гормона в тело этих мышей приводил к обратным последствиям – сладкое переставало интересовать их в принципе.

В своей новой работе датские биологи решили проверить, играет ли FGF21 аналогичную роль в организме человека, в чей рацион, в отличие от мышей, сладости попадают регулярно, или же подобная "способность" — уникальная черта животных. Для этого ученые проанализировали данные по диете почти 6,5 тысячи добровольцев, принимавших участие в проекте Inter99, и собрали пробы их ДНК для сравнения структуры FGF21.

Как оказалось, FGF21 действительно управляет тягой сладкому и среди людей. Исследователям удалось выделить один вариант этого гена, rs838133, наличие двух копий которого в ДНК заметно повышало вероятность того, что человек был сладкоежкой.

В лаборатории. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Ученые: "мышиный" гормон улучшил состояние здоровья полных диабетиков

Свои выводы ученые проверили в ходе необычного эксперимента. Они пригласили несколько "обычных" людей и сладкоежек пройти простейший тест на "силу воли" – съесть несколько столовых ложек сахара, а затем поголодать на протяжении 12 часов. Во время этой "голодовки" ученые периодически брали пробы крови и слюны у добровольцев, наблюдая за изменениями в уровне FGF21.

Как отмечают ученые, реакция на поедания сахара и у тех, и у других людей была одинаковой – уровень FGF21  в их крови резко вырос, реагируя на приток калорий. Но с другой стороны, концентрация FGF21 в крови людей, не любивших сладости, была заметно выше к концу эксперимента, чем у сладкоежек. Подобные различия могут объяснять, почему последние могут съедать больше сахара в уже сытом состоянии, чем люди, которым сладкое не нравится.

Рафинированный сахар
© Flickr / squacco
Ученые выяснили, что лекарства для курильщиков помогут сладкоежкам

Что интересно, наличие этой мутаций в FGF21 было так же связано с двумя другими пороками – тягой к алкоголю и табаку. Как считают исследователи, это объясняется тем, что FGF21 и связанные с ним гормоны напрямую действуют на центр удовольствия в мозге человека и меняют его работу. Как именно функционирует эта связь, Гиллум и его коллеги планируют выяснить в ходе дальнейших, более масштабных опытов с добровольцами.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена