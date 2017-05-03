Ученые нашли "гормон сладкоежки" в печени человека

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Гормон аппетита FGF21, выделяемый клетками печени, оказался связан с неудержимым влечением к сладкой пище – носители его мутантных версий фактически гарантированно становятся сладкоежками, выяснили ученые, опубликовавшие статью в журнале Cell Metabolism.

"Как человек решает, что ему есть и как много? Похоже, что чувство сытости является продуктом работы сразу нескольких цепочек нейронов, управляющих потреблением разных типов нутриентов. Наше открытие и это исследование заставили меня совершенно по-другому взглянуть на то, как работает метаболизм", — заявил Мэттью Гиллум (Matthew Gillum) из университета Копенгагена (Дания).

Гормон FGF21 известен биологам давно. Раньше ученые считали, что это вещество выделяется печенью во время обеда и помогает телу плавно менять уровень инсулина, "подготавливая" организм к притоку глюкозы и других веществ. Два года назад Гиллум и его коллеги, а также еще одна группа ученых, параллельно обнаружили, что отключение гена, связанного с производством FGF21, приводило к крайне интересным последствиям в организме мышей и обезьян.

Животные, по словам Гиллума, превращались в настоящих сладкоежек и ели сладкую пищу фактически беспрерывно, даже если давно были сыты. Ввод гормона в тело этих мышей приводил к обратным последствиям – сладкое переставало интересовать их в принципе.

В своей новой работе датские биологи решили проверить, играет ли FGF21 аналогичную роль в организме человека, в чей рацион, в отличие от мышей, сладости попадают регулярно, или же подобная "способность" — уникальная черта животных. Для этого ученые проанализировали данные по диете почти 6,5 тысячи добровольцев, принимавших участие в проекте Inter99, и собрали пробы их ДНК для сравнения структуры FGF21.

Как оказалось, FGF21 действительно управляет тягой сладкому и среди людей. Исследователям удалось выделить один вариант этого гена, rs838133, наличие двух копий которого в ДНК заметно повышало вероятность того, что человек был сладкоежкой.

Свои выводы ученые проверили в ходе необычного эксперимента. Они пригласили несколько "обычных" людей и сладкоежек пройти простейший тест на "силу воли" – съесть несколько столовых ложек сахара, а затем поголодать на протяжении 12 часов. Во время этой "голодовки" ученые периодически брали пробы крови и слюны у добровольцев, наблюдая за изменениями в уровне FGF21.

Как отмечают ученые, реакция на поедания сахара и у тех, и у других людей была одинаковой – уровень FGF21 в их крови резко вырос, реагируя на приток калорий. Но с другой стороны, концентрация FGF21 в крови людей, не любивших сладости, была заметно выше к концу эксперимента, чем у сладкоежек. Подобные различия могут объяснять, почему последние могут съедать больше сахара в уже сытом состоянии, чем люди, которым сладкое не нравится.

Что интересно, наличие этой мутаций в FGF21 было так же связано с двумя другими пороками – тягой к алкоголю и табаку. Как считают исследователи, это объясняется тем, что FGF21 и связанные с ним гормоны напрямую действуют на центр удовольствия в мозге человека и меняют его работу. Как именно функционирует эта связь, Гиллум и его коллеги планируют выяснить в ходе дальнейших, более масштабных опытов с добровольцами.