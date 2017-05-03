Ученые рассказали о связи возраста отца и общительности ребенка

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Группа исследователей из США и Великобритании установили, как возраст отца влияет на развитие навыков общения у детей, пишет Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry.

Выяснилось, что если отцу на момент рождения ребенка было меньше 25 лет или больше 51 года, первоначально ребенок опережал сверстников в получении навыков общения. Однако с наступлением подросткового возраста картина меняется: в это время ребенок постепенно начинает отставать в социализации.

Исследователи также установили, что дети молодых матерей чаще оказывались гиперактивными и демонстрировали меньшую эмоциональность.