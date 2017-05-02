Ученые случайно нашли в музее останки крупнейшего динозавра Европы

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Палеонтологи нашли в одном из музеев Франции останки ранее неизвестного вида титанозавров, живших в Европе около 160 миллионов лет назад и весивших внушительные 15 тонн, говорится в статье, опубликованной в журнале PeerJ.

"Vouivria были всеядными травоядными динозаврами, которые ели все виды растительности того времени, начиная с папоротников и заканчивая хвойными деревьями. В то время, когда они жили – 160 миллионов лет назад, Европа представляла собой набор из множества крупных и небольших островов. Мы не знаем, что погубило это существо, но оно поможет нам понять, как появились брахиозавры и их родичи из числа титанозаврообразных", — рассказывает Филип Маньон (Philip Mannion) из Имперского колледжа Лондона (Великобритания).

Планета гигантов

Титанозавры принадлежат к числу зауроподов — крупных четвероногих травоядных ящеров, делавших ставку на свою огромную массу, огромное количество яиц в кладке и быстрый рост молодняка. Самыми известными среди них являются диплодоки и бронтозавры, в существовании которых ученые сегодня, по иронии судьбы, сильно сомневаются. Титанозавры, в отличие от своих более известных "родичей", реально существовали и они были заметно больше их, достигая массы в 90 тонн и длины в несколько десятков метров.

Останки титанозавров и их ближайших родичей изначально находили только на территории Южной Америки, однако за последние 10-15 лет их кости были найдены на всех континентах Земли, в том числе и в Антарктиде, что указало на повсеместное присутствие этих гигантов на Земле в меловом периоде и их доминирование среди травоядных ящеров. То, как они проникли в будущую Евразию и Африку, до сих пор является предметом споров среди ученых.

Их ближайшими родичами сегодня считаются, как рассказывает Маньон, брахиозавры (Brachiosaurus altithorax) – четвероногие травоядные динозавры с необычайно длинной и "высокой" шеей, доминировавшие на Земле вместе с апатозаврами до появления более крупных и успешных титанозавров в начале мелового периода.

То, были ли брахиозавры родичами или прямыми предками титанозавров, сегодня является одним из главных споров в палеонтологии. Поиск ответа на этот вопрос осложняет то, что почти все останки брахиозавров были найдены в породах юрского периода в Африке или в Европе, а останки титанозавров – в более молодых породах Южной Америки.

Кабинетные ученые

Маньон и его коллеги случайным образом открыли останки крупного динозавра, который может претендовать на роль "потерянного звена" в эволюции и брахиозавров, и титанозавров – 15-метрового, 15-тонного ящера, чьи кости они нашли в одном из музеев на юге Франции. Этот зауропод получил имя Vouivria damparisensis в честь местной версии "чупакабры" по имени "вуивр" (Vouivre) и деревни Дампари, где были найдены останки ящера в далеком 1934 году.

Тогда, как рассказывает Маньон, останки этого динозавра посчитали обычным брахиозавром и даже не стали их извлекать из стен каменоломни, где они были обнаружены, оставив их на волю стихий на последующие 70 лет.

Два года назад колега Маньона, Оливье Муан (Olivier Moine), натолкнулся на фотографии костей "динозавра из Дампари" и с удивлением обнаружил, что он имеет дело с потенциально древнейшим титанозавром Земли, жившим в Европе около 160 миллионов лет назад, за несколько миллионов лет до появления брахиозавров и "настоящих" титанозаврид.

Совершив это "открытие по фотографии", Муан и Маньон собрали команду из единомышленников и совершили несколько экспедиций в карьер, где были найдены останки Vouivria damparisensis, и доделали работу, которую начали их предшественники в 1934 году.

Анализ останков этого "связующего звена" не только подтвердил, что брахиозавры являются ближайшими родичами гигантов мезозоя, но и помог ученым прояснить некоторые детали их эволюции, исключив из их "генеалогического древа" несколько других видов динозавров, претендовавших на подобную роль, но оказавшихся "продвинутыми" титанозаврами из более поздних исторических эпох.

Дальнейшее изучение останков Vouivria damparisensis, как надеются ученые, поможет прояснить историю появления крупнейших травоядных гигантов земли и понять, как им удалось достичь таких размеров и победить в конкуренции с брахиозаврами и прочими видами первых зауропод, доминировавших в юрском периоде и быстро исчезнувших после появления титанозавров.