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РИА Наука
РИА Наука

Китайские химики научились превращать воздух в бензин

14:1102.05.2017
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© Fotolia / plufflymanЛабораторные исследованияЛабораторные исследования
© Fotolia / plufflyman

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Китайские ученые создали новый катализатор на базе наночастиц железа, способный "вечно" превращать обычный углекислый газ и водород в смесь углеводородов, похожих на бензин, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

"За последние 200 лет, уголь, нефть и газ были главными двигателями нашей цивилизации, основой ее экономического и социального развития. Сжигание топлива привело к выбросу гигантского количества СО2 в атмосферу, что сегодня вызывает негативные изменения климата. Превращение СО2 в топливо и химикаты не только поможет нам бороться с потеплением, но и решит проблему исчерпания полезных ископаемых", — заявляют Цзянь Сунь (Jian Sun) из Института химической физики в Даляне (Китай) и его коллеги.

В последние годы ученые активно пытаются найти способ превращения атмосферного СО2 в биотопливо и другие полезные вещества. К примеру, в июле прошлого года физики из Чикаго создали солнечную батарею, которая использует энергию света для расщепления СО2 и производства угарного газа и водорода, а в октябре их коллеги из Национальной лаборатории в Оак-Ридж создали катализатор, преобразующий углекислоту в обычный спирт.

Ученые изучают структуру катализатора, превращающего СО2 в спирт
© Фото : ORNL
Ученые создали наноматериал, вырабатывающий спирт из воздуха

В принципе, и то и другое уже можно использовать для запасания энергии, однако у этих катализаторов есть два больших недостатка. Они быстро выходят из строя и требуют очистки через несколько десятков часов работы, а также выделяют много побочных продуктов в процессе своей работы.

Сунь и его команда решили обе этих проблемы – их катализатор преобразует фактически всю углекислоту в углеводороды, составляющие основу бензина и других высокооктановых видов топлива, и при этом работает как минимум 1000 часов (1,5 месяца) в "обычных" промышленных условиях.

Он состоит из двух компонентов – наночастиц из соединения оксида железа и натрия, а также так называемых цеолитов. Цеолиты представляют собой полые наночастицы из силиката алюминия, которые сегодня широко применяются для очистки воды и для "упаковки" различных катализаторов, попадание молекул которых внутрь цеолитов заметно меняет их свойства и часто заставляет их вести себя гораздо активнее, чем в свободном виде.

Прототип расщепителя воды с рекордно высоким КПД
© Фото : M. May
Ученые: искусственный фотосинтез скоро заменит нефть и газ

Как отмечают ученые, каждый компонент в данном случае играет разную роль – наночастицы железа "разрывают" молекулы углекислоты и заставляют ее соединяться с атомами водорода, а цеолиты и их начинка – способствуют объединению подобных "полуфабрикатов" в длинные цепочки углеводородов.

Комбинация этих компонентов, по словам китайских химиков, позволяет добиться двух вещей – 96% углекислоты преобразуется в аналог бензина, и лишь 4% СО2 превращается в метан, а также фактической "вечности" подобного катализатора, не нуждавшегося в переработке на протяжении тысячи часов эксперимента. Эффективность катализатора, как отмечают ученые, снизилась всего на 6% в первые 300 часов работы и потом не менялась, что говорит о том, что он стабилен и будет оставаться в таком виде гораздо дольше, чем 1000 часов.

Солнечная батарея и установка искусственного фотосинтеза
© Фото : University of Illinois at Chicago/Jenny Fontaine
Физики создали солнечные батареи, преобразующие СО2 в топливо

Более того, "букет" углеводородов можно гибко менять, повышая или понижая доли водорода и СО2 в смеси и меняя тип цеолита, который используется в качестве "упаковки" для наночастиц железа. Используя солнечные батареи в качестве источника энергии для нагрева этой смеси газов и ее прокачки через катализатор, можно эффективно и достаточно дешево запасать энергию Солнца в виде привычного для всех топлива, не причиняя при этом вреда окружающей среде, заключают Сунь и его коллеги.

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