Конгресс повысит бюджет НАСА на треть миллиарда долларов

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Финансирование НАСА будет увеличено примерно на 300 миллионов долларов США в этом году в соответствии с новым бюджетом США, причем большая часть этого увеличения придется на проекты по изучению других планет и на подготовку к полету на Марс, сообщает SpaceNews.

"Планетологическое отделение получит больше всего дополнительных средств, что в целом соответствует прошлогодней политике Конгресса. Ровер Opportunity получит 75 миллионов и продолжит работу, а следующий марсоход может обзавестись первым марсианским вертолетом. Зонд LRO так же не будет "выключен", а оба проекта "Европа-Клипер" получат 275 миллионов. Стоит все же отметить, что этот бюджет еще должен быть одобрен Конгрессом, но в любом случае это плюс для НАСА", — считает Кэйси Дрейер (Casey Dreier), эксперт Планетологического общества.

Вчера вечером Конгресс США опубликовал предварительную версию законопроекта о бюджете США на текущий год, в рамках которого, как ожидали эксперты и ученые, администрация Трампа могла провести первые сокращения в расходах на науку и экологию. Этого не произошло, и финансирование фактически всех научных ведомств США было или повышено, или оставлено на прежнем уровне.

Финансирование НАСА было в очередной раз повышено, на этот раз увеличившись примерно на 370 миллионов долларов США по сравнению с бюджетом прошлого года. В свою очередь, бюджет прошлого года был на 1,3 миллиарда больше, чем бюджет НАСА в 2015 году. В этом году НАСА, по предварительным планам Конгресса, получит около 19,6 миллиарда долларов США.

Большая часть этих дополнительных средств, как передает SpaceNews, пришлась на две области изучения космоса – на пилотируемую космонавтику и изучение других планет Солнечной системы. Бюджет первой будет повышен почти на миллиард долларов, а второй – на 350 миллионов долларов.

Рост расходов на пилотируемую космонавтику и изучение космоса связан, по словам Дрейера, с завершением создания двух главных "космических долгостроев" США, челнока Orion и тяжелой ракеты SLS, а также появлением задержек в их запуске, связанных с желанием Дональда Трампа отправить астронавтов на орбиту Луны во время первого полета Orion в космос.

В частности, бюджет Orion будет увеличен на 10% и достигнет отметки в 1,35 миллиарда долларов, и аналогичным образом вырастет бюджет SLS. Кроме того, Конгресс США порекомендовал НАСА не сбрасывать со счетов ARM, проект по захвату астероида, и выделил небольшую сумму на его поддержку и реализацию. Главной задачей всех этих усилий, как отмечается в сообщении Конгресса, является отправка человека на Марс.

Аналогичным образом, Планетологическое отделение НАСА сфокусирует свои усилия на двух проектах – на пятом марсоходе НАСА, пока безымянном "Марс-2020", и на зонде и посадочном модуле миссии "Европа-Клипер". Конгресс настаивает на отправке последних к Юпитеру не позже, чем в 2022 и 2024 году, и рекомендует НАСА подумать над созданием первого марсианского вертолета, который будет отправлен на красную планету вместе с "Марсом-2020".

Рост бюджета НАСА позволит агентству отказаться от планов по отключению нескольких "ветеранских" миссий, таких как зонд LRO и марсоход Opportunity, чьи сроки работы уже многократно превышают изначальные ожидания НАСА по тому, как долго им удастся прожить на орбите Луны и на поверхности Марса.

Неожиданным образом бюджет "земных" миссий НАСА, направленных на изучение глобального потепления, претерпел лишь косметические изменения взамен ожидаемых резких сокращений в их финансировании. Все запланированные или уже работающие зонды не будут "закрыты" Конгрессом или НАСА. Аналогичная судьба коснулась образовательных программ НАСА, которые администрация Трампа предположительно хотела ликвидировать полностью.

Другие проекты НАСА, в том числе работа на борту МКС и сотрудничество с Россией, были оставлены в прежних объемах и не были изменены. Ожидается, что финальная версия бюджета будет принята Конгрессом 5 мая, когда его комиссии по ассигнованию закончат рассматривать черновую версию этого документа.