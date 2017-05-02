США
2.052 мая13:22МСК
USD56.98+0.01
EUR62.04-0.12
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Конгресс повысит бюджет НАСА на треть миллиарда долларов

13:0602.05.2017
0520
© NASAАмериканский астронавт Юджин Сернан на лунном автомобилеАмериканский астронавт Юджин Сернан на лунном автомобиле
© NASA

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Финансирование НАСА будет увеличено примерно на 300 миллионов долларов США в этом году в соответствии с новым бюджетом США, причем большая часть этого увеличения придется на проекты по изучению других планет и на подготовку к полету на Марс, сообщает SpaceNews.

"Планетологическое отделение получит больше всего дополнительных средств, что в целом соответствует прошлогодней политике Конгресса. Ровер Opportunity получит 75 миллионов и продолжит работу, а следующий марсоход может обзавестись первым марсианским вертолетом. Зонд LRO так же не будет "выключен", а оба проекта "Европа-Клипер" получат 275 миллионов. Стоит все же отметить, что этот бюджет еще должен быть одобрен Конгрессом, но в любом случае это плюс для НАСА", — считает Кэйси Дрейер (Casey Dreier), эксперт Планетологического общества.

Вчера вечером Конгресс США опубликовал предварительную версию законопроекта о бюджете США на текущий год, в рамках которого, как ожидали эксперты и ученые, администрация Трампа могла провести первые сокращения в расходах на науку и экологию. Этого не произошло, и финансирование фактически всех научных ведомств США было или повышено, или оставлено на прежнем уровне.

Фотография полярного сияния, сделанная с борта Международной космической станции
© NASA
Конгресс: бюджет НАСА будет повышен на 1,3 млрд долларов США

Финансирование НАСА было в очередной раз повышено, на этот раз увеличившись примерно на 370 миллионов долларов США по сравнению с бюджетом прошлого года. В свою очередь, бюджет прошлого года был на 1,3 миллиарда больше, чем бюджет НАСА в 2015 году. В этом году НАСА, по предварительным планам Конгресса, получит около 19,6 миллиарда долларов США.

Большая часть этих дополнительных средств, как передает SpaceNews, пришлась на две области изучения космоса – на пилотируемую космонавтику и изучение других планет Солнечной системы. Бюджет первой будет повышен почти на миллиард долларов, а второй – на 350 миллионов долларов.

Рост расходов на пилотируемую космонавтику и изучение космоса связан, по словам Дрейера, с завершением создания двух главных "космических долгостроев" США, челнока Orion и тяжелой ракеты SLS, а также появлением задержек в их запуске, связанных с желанием Дональда Трампа отправить астронавтов на орбиту Луны во время первого полета Orion в космос.

Астронавты НАСА входят в космический корабль Орион
© NASA / Bill Stafford
Полет астронавта на МКС на борту Orion обойдется США в 250 млн долларов

В частности, бюджет Orion будет увеличен на 10% и достигнет отметки в 1,35 миллиарда долларов, и аналогичным образом вырастет бюджет SLS. Кроме того, Конгресс США порекомендовал НАСА не сбрасывать со счетов ARM, проект по захвату астероида, и выделил небольшую сумму на его поддержку и реализацию. Главной задачей всех этих усилий, как отмечается в сообщении Конгресса, является отправка человека на Марс.

Аналогичным образом, Планетологическое отделение НАСА сфокусирует свои усилия на двух проектах – на пятом марсоходе НАСА, пока безымянном "Марс-2020", и на зонде и посадочном модуле миссии "Европа-Клипер". Конгресс настаивает на отправке последних к Юпитеру не позже, чем в 2022 и 2024 году, и рекомендует НАСА подумать над созданием первого марсианского вертолета, который будет отправлен на красную планету вместе с "Марсом-2020".

Рост бюджета НАСА позволит агентству отказаться от планов по отключению нескольких "ветеранских" миссий, таких как зонд LRO и марсоход Opportunity, чьи сроки работы уже многократно превышают изначальные ожидания НАСА по тому, как долго им удастся прожить на орбите Луны и на поверхности Марса.

Лунная база в представлении инженеров и художников компании Локхид-Мартин
© Фото : Lockheed-Martin
НАСА планирует построить "международную" базу у Луны к 2023 году

Неожиданным образом бюджет "земных" миссий НАСА, направленных на изучение глобального потепления, претерпел лишь косметические изменения взамен ожидаемых резких сокращений в их финансировании. Все запланированные или уже работающие зонды не будут "закрыты" Конгрессом или НАСА. Аналогичная судьба коснулась образовательных программ НАСА, которые администрация Трампа предположительно хотела ликвидировать полностью.

Другие проекты НАСА, в том числе работа на борту МКС и сотрудничество с Россией, были оставлены в прежних объемах и не были изменены. Ожидается, что финальная версия бюджета будет принята Конгрессом 5 мая, когда его комиссии по ассигнованию закончат рассматривать черновую версию этого документа.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена