Турбулентность при ясном небе: наука готова предотвратить угрозу

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Турбулентность при ясном небе – самая неприятная разновидность вихревых заносов, которые неожиданно возникают в безоблачном пространстве с отличной видимостью. Самолет попадает между воздушными потоками, которые очень сильно различаются по направлению и скорости движения, температуре и плотности. Именно с этим видом турбулентности столкнулся авиарейс SU-270 Москва – Бангкок авиакомпании "Аэрофлот", в результате чего пострадали 27 человек: 24 россиянина и трое подданных Таиланда. Они получили травмы различной степени тяжести.
Дело в том, что турбулентность при ясном небе невозможно выявить заранее, бортовое оборудование не может уловить приближение опасной зоны. Большинство травм, которые получают пассажиры и члены экипажа, связаны, главным образом, с тем, что у пилотов просто нет времени предупредить о надвигающейся "болтанке" и необходимости пристегнуться.
Принцип работы установки пояснил профессор Научно-образовательного центра НЕВОД НИЯУ МИФИ Игорь Яшин: "Годоскоп фиксирует изменения каждого мюона, и мы получаем картинку атмосферы, подобно рентгену. Сегодня у нас работает стационарный годоскоп УРАГАН, а также разработан мобильный вариант аппарата". Мобильный годоскоп используется сейчас для исследований Институтом прикладной геофизики РАН.
Характеристики прибора позволяют перевозить его для проведения наблюдений в любую точку планеты, для его питания достаточно небольшого электрогенератора или бытовой розетки.
"Установка разрабатывалась специально для отслеживания атмосферных процессов, и у нас большие надежды на то, что исследования турбулентности при ясном небе будут востребованы. Основной вопрос для нас – это калибровка прибора на уже имеющихся инцидентах, — поясняет Игорь Яшин. — Мы можем отследить любые процессы в атмосфере, где есть изменение градиента плотности. В инциденте над Тайландом сообщают о 700 метровой "воздушной яме": это означает, что в этой зоне была очень большая разреженность воздуха, и при помощи годоскопа мы бы ее обязательно увидели. Используя мюонную диагностику, мы можем наблюдать за атмосферой, исследовать и предсказывать любые атмосферные явления на высотах вплоть до 15 километров. Необходимо только создать сеть однотипных приборов".