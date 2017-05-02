Биологи выяснили, почему зарядка улучшает память

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Занятия спортом и зарядка заметно улучшают память людей и животных благодаря тому, что они делают гиппокамп, центр памяти в нашем мозге, более эластичным и "монолитным", говорится в статье, опубликованной в журнале NeuroImage.

"Мы выяснили, что чем эластичнее был гиппокамп, тем лучше становилась память добровольцев. Эластичный гиппокамп можно сравнить с плотным матрасом из пенопласта, который восстанавливает свою форму, если с него встать. Если же он становится более тягучим, то тогда память ухудшается. Аналогичным образом, потрепанный матрас продолжает сохранять форму тела и не "вспоминает" свой прежний вид", — рассказывает Кёртис Джонсон (Curtis Johnson) из университета Делавэра (США).

В последние годы сразу несколько групп ученых обнаружило, что интенсивные занятия спортом и зарядка заметно улучшают работу мозга и памяти у молодых и, в особенности, у пожилых людей. К примеру, в 2008 году австралийские ученые обнаружили, что 50-минутные прогулки заметно улучшили память и концентрацию у пожилых людей, а в 2015 году их итальянские коллеги показали, что физические упражнения помогают нервным клеткам формировать новые связи с другими нейронами при травмах или при освоении новых навыков.

Как рассказывает Джонсон, все попытки "нащупать" причину подобных ощущений заканчивались провалом. К примеру, ученые неоднократно находили связь между увеличением размеров гиппокампа во время тренировок и улучшением памяти у детей и пожилых людей, но не у взрослых, у которых память так же сильно улучшалась после зарядки или занятий на велотренажерах.

Джонсон и его коллеги предположили, что причина благотворных изменений кроется не в изменении объема или массы гиппокампа, а в том, как меняется его структура под действием физических нагрузок. Для проверки этой теории ученые использовали относительно новый научный прибор – магнитно-резонансный эластограф, устройство, измеряющее эластичность и вязкость живых тканей, наблюдая за тем, как через них проходят акустические волны.

Используя этот прибор, ученые проанализировали структуру мозга пяти дюжин добровольцев, часть из которых была любителями спорта, регулярно тренировавшимися в спортзале, а другие – типичными "лежебоками". Во время этих тестов добровольцы должны были решить несколько простых задач на память, в рамках которых на экран компьютера выводилось несколько линий, положение которых участники опытов должны были запомнить и воспроизвести.

Как показали эти наблюдения, крепость памяти добровольцев действительно зависела от внутренней структуры гиппокампа и того, как часто они занимались спортом, а не от объема этой части мозга и его массы. Подобная зависимость наблюдалась как среди молодых участников опытов, так и среди пожилых людей, и она ярче проявлялась среди тех людей, которые чаще и больше занимались спортом, чем среди добровольцев, занимавшихся зарядкой лишь эпизодически.

С чем это связано, ученые пока не знают, однако они полагают, что эластичная структура гиппокампа говорит о том, что в нем содержится относительно мало источников воспалений, регионов с плохим кровоснабжением и других нарушений в работе кровеносной системы, приводящих к развитию хронических проблем со снабжением нервных клеток питательными веществами и кислородом.

Как считают ученые, пониженная эластичность гиппокампа может быть к тому же связана с развитием нейродегенеративных болезней и исчезновением у мозга способности порождать новые нервные клетки и формировать связи между ними.