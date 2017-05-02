"Кассини" неожиданно не нашел пыли в "дырке" между кольцами и Сатурном

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Зонд "Кассини" неожиданным образом не нашел никаких следов пыли в промежутке между кольцами и атмосферой Сатурна, через который он пролетел в первый раз неделю назад, в конце апреля этого года, сообщает НАСА.

"Похоже, что регион между кольцами и планетой является "большой пустотой". "Кассини" продолжит двигаться по текущему курсу, а мы начинаем думать над тем, почему число частиц пыли в промежутке гораздо меньше, чем мы ожидали", — заявил Эрл Мейз (Earl Maize), руководитель миссии "Кассини" в НАСА.

Недавно "Кассини" официально начал заключительную фазу в своей жизни, в последний раз встретившись с Титаном 22 апреля этого года. Сближение с этим спутником Сатурна помогло зонду поменять траекторию полета и выйти на курс столкновения с планетой-гигантом, в атмосфере которой он сгорит в середине сентября этого года, совершив 22 пролета через промежуток между кольцами и их "властелином".

В прошлый вторник "Кассини" совершил первый подобный пируэт, максимально тесно сблизившись с Сатурном и получив массу новых научных данных по устройству недр и атмосферы планеты-гиганта. Для дополнительной защиты зонда НАСА развернуло главную антенну "Кассини" таким образом, что она стала своеобразным "щитом", защищающим космический аппарат от ударов пылинок и микроастероидов.

Как рассказывает Мейз, подобные меры предосторожности оказались излишними – детекторы пыли "Кассини" фактически не зафиксировали пролета через промежуток между кольцами и планетой. По словам ученых, пыли в этой части "владений" Сатурна не больше, чем в других регионах открытого космического пространства в его ближайших окрестностях.

Как отмечает Уильям Курт, руководитель команды ученых, работающих с детектором пыли RPWS на борту "Кассини", он и его помощники несколько раз прослушали данные с "счетчика" пылевых частиц для того, чтобы убедиться, что они не ошиблись и что пыли в "щели" между кольцами и планетой действительно нет. По его словам, число частиц пыли, ударивших по "Кассини", можно в буквальном смысле пересчитать по пальцам руки.

Подобное неожиданное открытие заметно облегчает работу для пилотов и инженеров миссии – теперь им не придется гадать о том, стоит ли рисковать более хрупкими инструментами зонда при пролете через кольца, и поворачивать антенну для защиты "Кассини" от разрушения.

В следующий раз "Кассини" пролетит через этот промежуток сегодня ночью, в 22 часа 38 минут по Москве, и на этот раз он попытается сфотографировать кольца "в профиль", а также проведет точнейшие замеры силы магнитного поля планеты и соберет другие данные. Во время пролета через эту зону зонд будет лишен связи с Землей, из-за чего ученые узнают о итогах этого "нырка" только после его успешного завершения в среду.