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РИА Наука
РИА Наука

Астма: "второе дыхание" для спортсменов

15:1402.05.2017
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Действие небулайзераДействие небулайзера

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости, Анна Урманцева. Каждый первый вторник мая, начиная с 1998-го года, по инициативе Всемирной Организации Здравоохранения, весь мир отмечает международный день астмы. Это начинание призвано объединить 334 миллионов больных бронхиальной астмой, а также врачей-пульмонологов и ученых, работающих над созданием эффективных лекарств.

Капельница в больнице. Архивное фото
© Fotolia / Tom Wang
СМИ: восемь беженцев умерли в Сирии из-за отсутствия лекарств от астмы
Благодаря новым препаратам, люди сейчас не умирают от этого распространенного заболевания, а имеют все возможности жить полноценной жизнью, правда для этого у них под рукой всегда должен быть небулайзер (модифицированный ингалятор с возможностью очень мелкого распыления частиц).

© Fotolia / Sherry YoungНебулайзер
© Fotolia / Sherry Young
Небулайзер

Заболеваемость астмой растет как во всем мире, так и в России. В 2004-ом году в нашей стране эту болезнь диагностировали у 2,2% взрослого населения, сейчас, по оценкам экспертов, – это уже 5%. А среди детей болеет примерно 10%, поэтому ведущими пульмонологами России была разработана национальная программа: "Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика".
К сожалению, в России астму диагностируют очень поздно, —  отсюда большая смертность от этого заболевания.

Рост астмы в мире
Рост астмы в мире

Причины в том, что в диагнозах, связанных с осложнениями простудных заболеваний, легко запутаться. Бронхиальную астму путают с запущенным обструктивным бронхитом и первичной эмфиземой легких.
Кроме того, существуют разные виды самой бронхиальной астмы: неинфекционно-аллергическая (атопическая),  инфекционная, "аспириновая" астма (астматическая триада: бронхиальная астма + рецидиви­рующий полипоз носа и придаточных пазух + непере­носимость аспирина) и, наконец, — "спортивная" астма – или "астма физического напряжения". Ее, в свою очередь, путают с одиночными бронхоспазмами физического напряжения.
Сложность в постановке диагноза рождает огромное количество спекуляций.

© AP Photo / Jin-man LeeСловацкая биатлонистка Яна Герекова с ингалятором
© AP Photo / Jin-man Lee
Словацкая биатлонистка Яна Герекова с ингалятором

А это очень выгодно для  профессиональных спортсменов, — ведь эффективные лекарства от астмы, мгновенно расширяющие бронхи, обеспечивают дополнительный приток кислорода, что обеспечивает сверхвозможности.
Какие симптомы у бронхоспазма после сильной физической нагрузки? Сухой сильный кашель, одышка, чувство недостатка воздуха,  характерное положение тела (человек сидит, опершись руками, или стоит в наклоне), а также побледнение кожи и слизистых.  Каждый из нас, пробежав школьный кросс на стадионе, испытывал подобное. Только теперь можно назвать это "бронхоспазмом физического напряжения", а при повторении  — поставить диагноз "спортивная астма".
И что, скажете вы, это диагноз никак не подтверждают медицинскими исследованиями? Конечно, подтверждают!

© Fotolia / Anna JurkovskaИсследование внешнего дыхания
© Fotolia / Anna Jurkovska
Исследование внешнего дыхания

Для этого проводится исследование функции внешнего дыхания: спортсмен должен со всей силы "выдохнуть в трубочку" – так меряется ОФВ1 – или объем форсированного выдоха за одну секунду. Потом с помощью ингалятора добавляется бронходилататор  — лекарственное средство, которое расслабляют бронхиальную стенку. Если после пробы с броходилататорами ОФВ1 увеличивается более чем на 15 %, — значит лекарство помогает справиться с недостатком дыхания. Стоит ли говорить, что все эти показатели легко меняются по желанию самого спортсмена?
В результате, по разным данным от 45% до 69% процентов велогонщиков, пловцов, биатлонистов и лыжников – астматики.

Как же лекарство от астмы помогают им в получении медалей? Применяется обычно сальбутамол, как самый быстрый бронхорасширяющий препарат. По сути, — это форма адреналина, которая избирательно действует только на β2-адренорецепторы. Такие лекарства называются β2-адреномиметиками. В течение пяти минут бронхи раскрываются, ощущается прилив сил. Молекула сальбутамола легко растворяется в слизи, покрывающей эпителий бронхов, и быстро связывается с рецепторами, что объясняет мгновенное начало действия вещества.

Города мира. Осло. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
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В норвежской Antidoping Norge не знали о препаратах для здоровых лыжников
В научной медицинской литературе существует множество статей, в которых говорится о том, что на здоровых людей сальбутамол не действует. И столько же статей, в которых сказано, что применение β2-адреномиметиков у здоровых людей на время повышает устойчивость к физической нагрузке, так как они "держат" бронхи в расширенном состоянии и способствуют скорейшему "открытию второго дыхания". Впрочем, можно и не читать статьи, а просто поинтересоваться: сколько спортсменов-лыжников являются астматиками, например, в норвежской сборной? Громкие скандалы с дисквалификацией трёхкратного обладателя Кубка мира в общем зачёте и двукратного призёра Олимпийских игр – лыжника Мартина Сундбю (за десятикратное превышение дозы сальбутамола); долгое получение справки с диагнозом "астма" для Мартин Бьерген —  норвежской лыжницы, шестикратной олимпийской чемпионки – дают положительный ответ на вопрос об эффективности этого вещества. По оценкам экспертов 69% чемпионов-лыжников норвежской сборной могут иметь диагноз "астма".
Министр спорта РФ Виталий Мутко. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
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Мутко: имиджу российского спорта хотят целенаправленно нанести урон
 
Сальбутамол, имеющий в качестве действующего вещества аналог адреналина, не сравним с безобидным мельдонием, из-за которого от соревнований отстранили большое количество российских спортсменов. Дело только в том, что в одном случае употребление допинга нужно замолчать, а в другом – найти повод для дисквалификации. 
Радует только то, что никаких побочных действий от употребления мельдония у российских спортсменов не было и не будет, а вот так называемых "норвежских астматиков" придется выводить из тяжелого состояния, под названием "синдром отмены". Дело в том, что к β2-адреномиметикам, как и к любому допингу, развивается привыкание, поэтому приходится все время повышать дозу. Но видимо для некоторых спортсменов "второе дыхание" оказывается важнее "первого".

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