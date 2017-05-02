Астма: "второе дыхание" для спортсменов

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости, Анна Урманцева. Каждый первый вторник мая, начиная с 1998-го года, по инициативе Всемирной Организации Здравоохранения, весь мир отмечает международный день астмы. Это начинание призвано объединить 334 миллионов больных бронхиальной астмой, а также врачей-пульмонологов и ученых, работающих над созданием эффективных лекарств.

Благодаря новым препаратам, люди сейчас не умирают от этого распространенного заболевания, а имеют все возможности жить полноценной жизнью, правда для этого у них под рукой всегда должен быть небулайзер (модифицированный ингалятор с возможностью очень мелкого распыления частиц).

Заболеваемость астмой растет как во всем мире, так и в России. В 2004-ом году в нашей стране эту болезнь диагностировали у 2,2% взрослого населения, сейчас, по оценкам экспертов, – это уже 5%. А среди детей болеет примерно 10%, поэтому ведущими пульмонологами России была разработана национальная программа: "Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика".

К сожалению, в России астму диагностируют очень поздно, — отсюда большая смертность от этого заболевания.

Рост астмы в мире Рост астмы в мире

Причины в том, что в диагнозах, связанных с осложнениями простудных заболеваний, легко запутаться. Бронхиальную астму путают с запущенным обструктивным бронхитом и первичной эмфиземой легких.

Кроме того, существуют разные виды самой бронхиальной астмы: неинфекционно-аллергическая (атопическая), инфекционная, "аспириновая" астма (астматическая триада: бронхиальная астма + рецидиви­рующий полипоз носа и придаточных пазух + непере­носимость аспирина) и, наконец, — "спортивная" астма – или "астма физического напряжения". Ее, в свою очередь, путают с одиночными бронхоспазмами физического напряжения.

Сложность в постановке диагноза рождает огромное количество спекуляций.

© AP Photo / Jin-man Lee Словацкая биатлонистка Яна Герекова с ингалятором © AP Photo / Jin-man Lee Словацкая биатлонистка Яна Герекова с ингалятором

А это очень выгодно для профессиональных спортсменов, — ведь эффективные лекарства от астмы, мгновенно расширяющие бронхи, обеспечивают дополнительный приток кислорода, что обеспечивает сверхвозможности.

Какие симптомы у бронхоспазма после сильной физической нагрузки? Сухой сильный кашель, одышка, чувство недостатка воздуха, характерное положение тела (человек сидит, опершись руками, или стоит в наклоне), а также побледнение кожи и слизистых. Каждый из нас, пробежав школьный кросс на стадионе, испытывал подобное. Только теперь можно назвать это "бронхоспазмом физического напряжения", а при повторении — поставить диагноз "спортивная астма".

И что, скажете вы, это диагноз никак не подтверждают медицинскими исследованиями? Конечно, подтверждают!

Для этого проводится исследование функции внешнего дыхания: спортсмен должен со всей силы "выдохнуть в трубочку" – так меряется ОФВ1 – или объем форсированного выдоха за одну секунду. Потом с помощью ингалятора добавляется бронходилататор — лекарственное средство, которое расслабляют бронхиальную стенку. Если после пробы с броходилататорами ОФВ1 увеличивается более чем на 15 %, — значит лекарство помогает справиться с недостатком дыхания. Стоит ли говорить, что все эти показатели легко меняются по желанию самого спортсмена?

В результате, по разным данным от 45% до 69% процентов велогонщиков, пловцов, биатлонистов и лыжников – астматики.

Как же лекарство от астмы помогают им в получении медалей? Применяется обычно сальбутамол, как самый быстрый бронхорасширяющий препарат. По сути, — это форма адреналина, которая избирательно действует только на β2-адренорецепторы. Такие лекарства называются β2-адреномиметиками. В течение пяти минут бронхи раскрываются, ощущается прилив сил. Молекула сальбутамола легко растворяется в слизи, покрывающей эпителий бронхов, и быстро связывается с рецепторами, что объясняет мгновенное начало действия вещества.

В научной медицинской литературе существует множество статей, в которых говорится о том, что на здоровых людей сальбутамол не действует. И столько же статей, в которых сказано, что применение β2-адреномиметиков у здоровых людей на время повышает устойчивость к физической нагрузке, так как они "держат" бронхи в расширенном состоянии и способствуют скорейшему "открытию второго дыхания". Впрочем, можно и не читать статьи, а просто поинтересоваться: сколько спортсменов-лыжников являются астматиками, например, в норвежской сборной? Громкие скандалы с дисквалификацией трёхкратного обладателя Кубка мира в общем зачёте и двукратного призёра Олимпийских игр – лыжника Мартина Сундбю (за десятикратное превышение дозы сальбутамола); долгое получение справки с диагнозом "астма" для Мартин Бьерген — норвежской лыжницы, шестикратной олимпийской чемпионки – дают положительный ответ на вопрос об эффективности этого вещества. По оценкам экспертов 69% чемпионов-лыжников норвежской сборной могут иметь диагноз "астма".Сальбутамол, имеющий в качестве действующего вещества аналог адреналина, не сравним с безобидным мельдонием, из-за которого от соревнований отстранили большое количество российских спортсменов. Дело только в том, что в одном случае употребление допинга нужно замолчать, а в другом – найти повод для дисквалификации.Радует только то, что никаких побочных действий от употребления мельдония у российских спортсменов не было и не будет, а вот так называемых "норвежских астматиков" придется выводить из тяжелого состояния, под названием "синдром отмены". Дело в том, что к β2-адреномиметикам, как и к любому допингу, развивается привыкание, поэтому приходится все время повышать дозу. Но видимо для некоторых спортсменов "второе дыхание" оказывается важнее "первого".