Ученые: "землетрясение века" может поразить столицу Чили

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Сантьяго, столица Чили, может стать жертвой мощнейшего землетрясения магнитудой в 8,3 балла по шкале MMS или выше в самое ближайшее время, предупреждают сейсмологи, опубликовавшие свои прогнозы в журнале Earth and Planetary Science Letters.

"Мощные мегаземлетрясения в Южной Америке являются одним из трех последствий погружения океанической плиты Наска под континент с большой скоростью, около 80 миллиметров в год. Вторым последствием этого погружения Наски является сжатие пород и рост Анд, а третьим – формирование тихоокеанской гряды вулканов. Самое мощное землетрясение в истории человечества с магнитудой в 9,5 произошло в 1960 году в 570 километрах к югу от Сантьяго", — комментирует исследование геолог Дэвид Якобсон из университета Кентербери (Новая Зеландия).

Кордильеры считаются самым длинным горным массивом Земли, который протянулся на 18 тысяч километров в длину, и на 9-16 километров в ширину. Они возникли относительно недавно — в юрском периоде на территории Северной Америки и в конце мела — на южной "половине" Нового Света в результате столкновения океанических и континентальных плит. Пока не существует общепринятой теории об их происхождении — ученые спорят как о количестве исходных тектонических плит, так и о характере их соединения.

С другой стороны, последствия этого столкновения ощутимы для каждого жителя запад Южной Америки – здесь каждый год происходят достаточно сильные землетрясения, возникающие в результате накопления тектонического напряжения в тех точках где плиты "царапают" друг друга" и его высвобождения в виде мощнейших толчков.

Эмиль Кляйн (Emile Klein) из Страсбургского университета (Франция) и его коллеги пришли к выводу, что очередное высвобождение огромной порции такой энергии может произойти в самое ближайшее время в окрестностях Сантьяго, столицы Чили. Анализируя последствия мощнейшего землетрясения с магнитудой в 8,3 балла по шкале MMS, произошедшего в окрестностях городка Ильяпель в сентябре 2015 года, ученые обнаружили тревожную закономерность.

Оказалось, что фактически во всех регионах в центральной части Чили крупные толчки происходили достаточно регулярно, с частотой примерно раз в 60-80 лет. К примеру, Ильяпель уже поражали мощнейшие землетрясения с магнитудой в 8 или больше в 1880 и 1943 годах, и регионы к югу от этого города так же подвергались мощным толчкам с аналогичной частотой.

Подобная скорость появления землетрясений, как рассказывает Кляйн и его коллеги, говорит о том, что плита Наска погружается под Южную Америку не с такой высокой скоростью, как показывают замеры в других, относительно спокойных регионах – 6,5 сантиметра, а не 8 сантиметров в год. Это означает, в свою очередь, что движение пород сильно "тормозится" их трением, в результате чего плита в сейсмоопасных регионах "отстает" каждые 70 лет на примерно 4,5 метра от других ее участков и наверстывает это отставание в ходе землетрясений.

Проблема заключается в том, что в центральной части этой зоны есть участок длиной в примерно 300 километров, где подобных толчков не происходило уже более века, но относительно слабые землетрясения силой в 6-7 баллов по шкале MMS происходят фактически каждый месяц. Соответственно, существует очень реальная и ненулевая опасность того, что это напряжение будет сброшено в ближайшее время. По расчетам ученых, сила его составит как минимум 8,3 балла по шкале MMS.

Как считает Якобсон, толчок с магнитудой в 6,9 на прошлой неделе может быть первым провозвестником подобной катастрофы, однако вероятность этого достаточно низка, около 10%. В целом, по оценкам геологов, вероятность возникновения мощнейшего землетрясения в окрестностях Сантьяго в этом году в 2-3 раза выше нормы и составляет около 3%. Если оно произойдет, то его эпицентр будет находиться в Вальпараисо, в 100 километрах от столицы Чили.