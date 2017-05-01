Первая ступень ракеты Falcon 9 успешно приземлилась после запуска спутника

Старт ракеты Falcon 9 со спутником SES–10 с космодрома на мысе Канаверал. 30 марта 2017

Старт ракеты Falcon 9 со спутником SES–10 с космодрома на мысе Канаверал. 30 марта 2017

ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно вернулась на землю после запуска разведывательного спутника, совершив вертикальную посадку, трансляцию ведет компания-владелец SpaceX.

Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 14.15 мск с секретным спутником для разведки США. Через девять минут после старта первая ступень вернулась и вертикально приземлилась неподалеку от места старта.

SpaceX, для которой это первый запуск военного спутника, отрабатывает технологию многоразового использования ракеты-носителя, осуществляя посадки первой ступени Falcon 9 на космодром и на платформу в Атлантике. Компания уверена, что повторное использование первой ступени позволит удешевить космические полеты. Первый повторный полет сохраненной первой ступени Falcon 9 состоялся в конце марта и был успешным.