Первая ступень ракеты Falcon 9 успешно приземлилась после запуска спутника
14:4501.05.2017
(обновлено: 14:47 01.05.2017)
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ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно вернулась на землю после запуска разведывательного спутника, совершив вертикальную посадку, трансляцию ведет компания-владелец SpaceX.
Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 14.15 мск с секретным спутником для разведки США. Через девять минут после старта первая ступень вернулась и вертикально приземлилась неподалеку от места старта.
SpaceX, для которой это первый запуск военного спутника, отрабатывает технологию многоразового использования ракеты-носителя, осуществляя посадки первой ступени Falcon 9 на космодром и на платформу в Атлантике. Компания уверена, что повторное использование первой ступени позволит удешевить космические полеты. Первый повторный полет сохраненной первой ступени Falcon 9 состоялся в конце марта и был успешным.
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В космической технике используются самые современные материалы. Один из них – гибридное металл-органическое соединение – перовскит. Перовскиты могут применяться в гибких солнечных батареях, светодиодах, лазерах, мониторах и фотодекторах высокой чувствительности. Ряд ученых даже предсказывает в ближайшее время «перовскитовую революцию», которая кардинально изменит многие технологии.
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Планируется, что «Федерация» сможет находиться в автономном полете до 30 суток, а в составе станции до года. С управлением «Федерацией», реализованным с помощью джойстика и системы сенсорных мониторов, справится один человек.
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В космосе нет «станций подзарядки», поэтому для дальних экспедиций необходимы источники энергии, способные без замены и обслуживания работать десятки лет. На фото бетавольтаический преобразователь («ядерная батарейка») – источник электроэнергии, получаемой за счет преобразования энергии распада радиоактивных материалов.
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Из-за высокой солнечной радиации грунт на поверхности Луны сильно ионизирован. Во время экспедиций на Луну он может налипать на технику и скафандры космонавтов. Чтобы избежать такой ситуации, необходимо провести испытания на Земле. Для производства аналога лунного грунта консорциумом в составе НИТУ «МИСиС», ФГУП «ТУСУР», Томского государственного университета и НП «Научно-образовательный центр «Иновационные горные технгологии» ЦИКТ разработана плазменная установка.
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Цель любой космической экспедиции не только добраться до пункта назначения, но и провести научные исследования. Одним из инструментов для сканирования земной поверхности и космического пространства являются фотоприемники.
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