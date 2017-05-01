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РИА Наука
РИА Наука

Российские физики научились "откармливать" котов Шредингера

18:0901.05.2017
(обновлено: 18:10 01.05.2017)
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© Фото : RQCФизики из РКЦ за процессом откармливания кошки ШредингераФизики из РКЦ за процессом откармливания кошки Шредингера
© Фото : RQC

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Физики из Российского квантового центра и университета Калгари разработали методику "соединения" нескольких котов Шредингера в единое и более крупное целое, что позволит создать новые методики квантовой шифрации данных и квантовых вычислений, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Photonics.

"Одним из фундаментальных вопросов физики является граница между квантовым и классическими мирами. Могут ли квантовые свойства, если обеспечить идеальные условия, наблюдаться у макроскопических предметов? Теория не дает ответа на этот вопрос – может быть, такой границы и нет. Нужен инструмент, который позволит ее нащупать", – рассказывает профессор Александр Львовский, глава лаборатории квантовой оптики в РКЦ.

Кот Шредингера — "участник" мысленного эксперимента, который был предложен австрийским физиком Эрвином Шредингером в 1935 году. Во время него в закрытый ящик помещаются кот и механизм, открывающий емкость с ядом в случае распада радиоактивного атома (что может случиться или не случиться).

Схема клетки для кота Шредингера, разрезанного пополам
© Wang et al. / Science 2016
Ученые смогли "разрезать" кота Шредингера на две половины

В соответствии с принципами квантовой физики кот является одновременно и живым, и мертвым. Отсюда берет свое начало термин "квантовая суперпозиция" – совокупность всех состояний, в которых может одновременно находиться кот. Сегодня физики активно пытаются создать такого кота Шредингера, которого можно было бы увидеть невооруженным глазом.

Львовский и его коллеги по РКЦ и университету Калгари приступили к решению этой задачи самым очевидным способом – они решили "откормить" кота Шредингера и сделать его более заметным для невооруженного глаза.

Роль кота Шредингера в экспериментах команды Львовского играют пары "запутанных" частиц света с противоположной фазой.  Электромагнитные поля таких частиц одновременно "повернуты" в противоположные стороны, благодаря чему они являются аналогом животного из эксперимента Шредингера – образно говоря, фотоны одновременно "живы" и "мертвы".

Александр Ульянов и Александр Львовский проводят эксперимент в РКЦ
© Фото : RQC
Физик: телепортация не остановит гонку между хакерами и шифровальщиками

Как откормить такого "кота" и сделать более заметным?  В переводе на язык физики это означает, что амплитуды колебаний электромагнитного поля у фотонов кота Шредингера должны быть достаточно большими, чтобы их можно было отличить от проявлений квантовой неопределенности. Львовский и его коллеги решили эту задачу, научившись "склеивать" двух световых котов Шредингера в единое целое.

"Идея эксперимента была предложена в 2003 году группой профессора Тимоти Ральфа из австралийского университета Квинсленда. Суть его состоит в том, чтобы вызвать интерференцию двух "кошек" на светоделительной пластинке. Это приводит к возникновению запутанного состояния в двух выходных каналах светоделителя. В одном из этих каналов ставят специальный детектор. В случае, если этот детектор показывает определенный результат, во втором выходе рождается "кошка" с более чем удвоенной средней энергией частиц", — рассказывает Анастасия Пушкина, сотрудник РКЦ и университета Калгари (Канада).

Руководствуясь этой идеей, Пушкина, Львовский и их коллеги "откормили" несколько тысяч кошек Шредингера, удвоив энергию их электромагнитных полей и достигнув рекордных показателей при помощи относительно простых источников света, которые раньше удавалось получать только на самом мощном и дорогом оборудовании. Подобную процедуру, как отмечают ученые, можно повторять бесконечное число раз при наличии достаточного числа уже "откормленных" котов для их соединения. В конечном итоге, как мечтают ученые, им удастся достигнуть границы между квантовым и обычным миром или доказать, что ее не существует.

Канадо-украинский физик Александр Загоскин
© Фото : предоставлено РК
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Подобные коты, по словам Львовского и его коллег, можно использовать в качестве усилителей квантовых сигналов, в качестве одного из компонентов квантовой памяти и для многих других практических целей.

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