Путин назначил главу Росатома Лихачева членом набсовета Роскосмоса

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева членом наблюдательного совета Роскосмоса. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу.

"Назначить членом наблюдательного совета Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Лихачева А.Е. — генерального директора Государственного корпорации по атомной энергии "Росатом", — говорится в документе.

Этим же указом прекращены полномочия члена наблюдательного совета Роскосмоса первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Документ вступает в силу со дня его подписания.