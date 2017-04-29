Греческие археологи нашли микенскую гробницу в Западной Аттике

АФИНЫ, 29 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Захоронение микенского периода с прекрасно сохранившейся керамикой нашли археологи в городе Саламин в Западной Аттике, сообщает Афинское агентство новостей.

Гробница обнаружена в центре города во время работ по подключению дома к центральной канализации.

Археологи датируют находку первой половиной 13-го века — второй половиной 12-го века до нашей эры.

Это третья подобная могила, найденная в этом районе, — две другие были открыты в 2009 году также во время земляных работ. Погребальная камера выбита в скале и имеет размер 2,60 метра на 2,90 метра и высоту 1,50 метра. Как отмечают археологи, она меньше двух других гробниц микенского периода, имевших размер 3 на 3 метра.

Помимо скелетных останков пяти человек, в гробнице найдены 41 неповреждённый сосуд в очень хорошем состоянии, с росписью, характерной для эпохи, а также черепки более чем десятка сосудов. В подобных гробницах для каждого нового погребения открывали вход и умерших хоронили рядом с останками прежних.

Идентификация гробницы поможет завершить картину микенского кладбища города Саламин, полагают археологи.