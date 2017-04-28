Сотни гигабайт ценных данных: спутник «Аист-2Д» год на орбите

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Спутник "Аист-2Д", разработанный Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П.Королёва, был выведен на орбиту с космодрома "Восточный" ровно год назад — 28 апреля 2016 г. Он передал на Землю первые снимки через 2 недели с момента запуска. За год нахождения на орбите спутник сфотографировал 14 млн квадратных километров поверхности Земли, из которых 4 млн – территория России. 20 апреля 2017 г. "Аист-2Д" после проверки всех систем введен в штатную эксплуатацию.

© РКЦ «Прогресс» Спутник "АИСТ-2Д" © РКЦ «Прогресс» Спутник "АИСТ-2Д"

На спутнике установлена мощная оптико-электронная аппаратура, позволяющая делать фотографии земной поверхности. Снимки Земли могут проводиться как в мультиспектральном диапазоне (т.е. с разделением на зеленый, красный и синий каналы, когда изображение воспринимается как цветное), либо в панхроматическом (оно воспринимается как черно-белое изображение, но при этом более четкое). Подтвержденное разрешение изображений в панхроматическом диапазоне составляет 1,9 – 2,1 м, в мультиспектральном — 4,4 м, оптика спутника захватывает полосу земной поверхности шириной 39,6 км. Для того, чтобы наблюдение за Землей не прерывалось, на "Аисте-2Д" установлена аппаратура для наблюдения Земли в инфракрасном диапазоне. В нем регистрируется тепловое излучение, очаги лесных пожаров спутник "видит" и в темное время суток, и при облачности.

Помимо съемки Земли на "Аисте-2Д" проводятся научные исследования. Изучается воздействие космического пространства на электронные компоненты, ведется наблюдение за тем, как изменяются под воздействием космического излучения элементы покрытия спутника. Установленное оборудование позволяет регистрировать микрометеориты и частицы космического мусора, летающие в околоземном пространстве.

© Фото : Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва Спутник "АИСТ-2Д" © Фото : Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва Спутник "АИСТ-2Д"

Спутник "Аист-2Д" относится к малым космическим аппаратам, его масса 531 кг. Сбор и обработку получаемой информации обеспечивают 280 загруженных рабочих программ. Уже сейчас спутник суммарно передал на Землю более 300 файлов с результатами исследований и данными телеметрии. Планирование работы научного оборудования спутника, а также обработку и анализ поступающей информации проводят разработчики аппаратуры из Самарского университета. Получаемые со спутника снимки уже сегодня используется федеральными и региональными службами, например, МЧС России, Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. К информации проявляют интерес отечественные и зарубежные коммерческие структуры.