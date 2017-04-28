Сотни гигабайт ценных данных: спутник «Аист-2Д» год на орбите

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Спутник "Аист-2Д", разработанный Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П.Королёва, был выведен на орбиту с космодрома "Восточный" ровно год назад — 28 апреля 2016 г. Он передал на Землю первые снимки через 2 недели с момента запуска. За год нахождения на орбите спутник сфотографировал 14 млн квадратных километров поверхности Земли, из которых 4 млн – территория России. 20 апреля 2017 г. "Аист-2Д" после проверки всех систем введен в штатную эксплуатацию.
Помимо съемки Земли на "Аисте-2Д" проводятся научные исследования. Изучается воздействие космического пространства на электронные компоненты, ведется наблюдение за тем, как изменяются под воздействием космического излучения элементы покрытия спутника. Установленное оборудование позволяет регистрировать микрометеориты и частицы космического мусора, летающие в околоземном пространстве.
Спутник "Аист-2Д" относится к малым космическим аппаратам, его масса 531 кг. Сбор и обработку получаемой информации обеспечивают 280 загруженных рабочих программ. Уже сейчас спутник суммарно передал на Землю более 300 файлов с результатами исследований и данными телеметрии. Планирование работы научного оборудования спутника, а также обработку и анализ поступающей информации проводят разработчики аппаратуры из Самарского университета. Получаемые со спутника снимки уже сегодня используется федеральными и региональными службами, например, МЧС России, Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. К информации проявляют интерес отечественные и зарубежные коммерческие структуры.