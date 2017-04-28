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РИА Наука
РИА Наука

Ученые раскрыли тайну глухоты Франциско Гойи

16:5528.04.2017
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© Public DomainСатурн, пожирающий своего сына – продукт загадочной болезни Франциско ГойиСатурн, пожирающий своего сына – продукт загадочной болезни Франциско Гойи
© Public Domain

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Знаменитый испанский художник Франциско Гойя оглох на 46 году жизни из-за того, что его иммунная система "взбунтовалась" и начала уничтожать клетки в его внутреннем ухе, рассказали ученые, выступавшие на Конференции по исторической клиникопатологии в Таусоне.

"Раскрытие причин болезни Гойи стало настоящим детективом для нас. Вопрос того, чем заболел Гойя, давно был загадкой для всех медиков мира – у меня лично было несколько гипотез насчет того, чем могла быть вызвана глухота художника. С другой стороны, если бы он жил сегодня, то не все было бы потеряно для него – импланты вернули бы ему слух", — рассказывает Ронна Эрцано (Ronna Hertzano) из университета Мэриленда в Балтиморе (США).

Франциско Гойя считается одним из самых великих живописцев Испании и всей Европы конца 18 и начала 19 века. Родившись в бедной семье в середине 18 века, он стал придворным живописцем в 40 лет, где он прославился яркими портретами и красивой станковой живописью. Через шесть лет его поразила очень тяжелая и пока неизвестная болезнь, навсегда лишившая Гойю слуха и сделавшая стиль его живописи уникально мрачным и депрессивным. Символом подобного стиля можно считать картину " Сатурн, пожирающий своего сына".

Капричос Гойи Сальвадора Дали. 1977 год
© Фото предоставлено ГМИИ им. А.С. Пушкина
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То, чем болел Гойя, никто не знает, так как он вел достаточно скрытный и непубличный образ жизни – великий художник не вел дневники и не рассказывал современникам о том, как протекала его личная жизнь и что его беспокоило. По этой причине врачи уже почти два столетия гадают о том, что именно лишило Гойю слуха. На эту роль сегодня в равной степени претендуют: серия инсультов, болезнь Меньера (тяжелое воспаление внутреннего уха), отравление свинцом или травма мозга.

Эрцано и ее коллеги изучили все известные детали о том, что происходило с Гойей в последние несколько лет до наступления болезни и после его выздоровления, и пришли к выводу, что ни одна старая гипотеза не была верна. По мнению ученых, Гойя страдал от двух возможных болезней, потенциально связанных друг с другом – синдрома Сусака и сифилиса.

Картина Мир Кристины американского художника Эндрю Уайета 1948 года
© Фото : Andrew Wyeth
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Синдром Сусака является крайне редкой аутоиммунной болезнью, при развитии которой иммунитет начинает атаковать нервные клетки в определенных отделах мозга, питающие их артерии и рецепторы в "улитке" уха, отвечающей за преобразование акустических колебаний в нервные импульсы.

Ее развитие приводит к постепенной потере слуха, появлению приступов мощнейшей мигрени и головных болей, резкому ухудшению зрения и все это сопровождается развитием паранойи, галлюцинаций и других психических нарушений. Все это в целом повторяет то, что писали и говорили современники о Гойе во время болезни – во время пика болезни он не только испытывал проблемы со слухом, но и со зрением, а также не мог ходить.

Число жертв синдрома Сусака крайне мало, из-за чего ученые пока не знают, по каким причинам он развивается, однако в его возникновении могут быть виноваты те же сбои в работе иммунной системы, которые связываются с волчанкой и прочими аутоиммунными заболеваниями, которые провоцируют микробы, проникающие в мозг и другие "особо охраняемые" органы человека.

Роспись потолка Сикстинской капеллы работы Микеланджело
© AFP 2017 / Gabriel Bouys
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Альтернативной причиной развития всех этих симптомов может быть сифилис, заражение которым в крайне редких случаях приводит к развитию полной или частичной глухоты. Какая из этих двух болезней поразила Гойю, Эрцано пока не берется судить, однако она считает, что открытие новых записей современников о жизни Гойи могли бы пролить свет на этот вопрос.

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