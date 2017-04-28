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РИА Наука
РИА Наука

Генетики доказали, что "денисовцы" древнее алтайских неандертальцев

15:2328.04.2017
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© Фото : Bence ViolaРаскопки в Денисовой пещере на Алтае в июле 2011 годаРаскопки в Денисовой пещере на Алтае в июле 2011 года
© Фото : Bence Viola

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Генетики научились находить следы ДНК древних людей в почве пещер, где они долго жили, и использовали эту методику для изучения диеты первых жителей Европы и демонстрации того, что денисовцы появились на Алтае раньше, чем неандертальцы, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

"Мы знали, что определенные минералы и химические вещества в осадочных породах могут "склеиваться" с молекулами ДНК. Мы решили проверить, может ли человеческая ДНК выжить в почве тех стоянок древних людей и пещер, где, как мы  уже и так знаем, жили древние люди", — рассказывает Маттиас Мейер (Matthias Meyer) из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка в Лейпциге (Германия).

Следы человечества

В декабре 2010 года знаменитый палеогенетик Сванте Паабо заявил об открытии "третьего" вида людей, чьи останки были найдены в российской Денисовой пещере на Алтае. Это открытие было совершено благодаря "воскрешению" обрывков генома, сохранившихся в трех фрагментах костей древнего человека — фаланговой кости пальца и двух зубах, найденных в пещере. Как изначально считали ученые, найденные ими "денисовцы" были родичами неандертальцев, которые жили в пещере примерно 50 тысяч лет назад.

Археологические работы в Денисовой пещере в Солонешенском районе Алтайского края
© РИА Новости . Александр Кряжев
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"Денисовцы" жили на Алтае больше 100 тысяч лет, выяснили генетики

Впоследствии появились намеки на то, что "денисовцы" возникли гораздо раньше, чем предполагали ученые, и были отдельным подвидом людей, следы ДНК которых остались в геномах современных полинезийцев, индейцев Южной Америки и ряда народов Юго-Восточной Азии.

Расследуя историю отношений между денисовцами и неандертальцами, Мейер и его коллеги задумались о том, можно ли найти следы ДНК тех и других древних людей в почве пещеры и разобраться, в какие моменты времени они там жили.

Как объясняют генетики, человек постоянно "сорит" своей ДНК – наша кожа постоянно отшелушивается, волосы опадают, и фактически все продукты жизнедеятельности содержат в себе обрывки нашего генома. Если человек будет жить долго в одном месте, то его генетические следы, в принципе, могут дожить до наших дней в глубинных слоях почвы, сформировавшихся десятки и сотни тысяч лет назад.

Специалист из лаборатории Паабо забирает пробы костной ткани для воскрешения ДНК
© Фото : Svante Pääbo, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology
Ученые: первые жители Европы были неандертальцами, а не денисовцами

Руководствуясь этой идеей, Мейер и его коллеги собрали образцы почвы из семи самых известных пещер Европы и Азии, где жили неандертальцы, "денисовцы" и другие древние люди на протяжении последних 500 тысяч лет, и проверили, сохранилось ли что-то внутри них.

Генетический ключ истории

Как оказалось, таких следов в почве пещер содержится достаточно много – команде Мейера удалось найти большое количество обрывков человеческой митохондриальной ДНК,  генетического кода клеточных "энергостанций", в каждой из семи пещер в России и странах Европы.

Более того, в отдельных пещерах этих следов оказалось так много, что ученым удалось восстановить историю жизни людей в них, а также понять, жили ли в них родичи или представители разных семейств древних кузенов человека. К примеру, следы "денисовцев" появляются в почвах Денисовой пещеры первыми, около 170 тысяч лет назад, а неандертальцы появились там гораздо позже. Как отмечают ученые, найденные ими обрывки ДНК являются самым древним на сегодняшний день следом существования "денисовцев".

Раскопки в Денисовой пещере на Алтае в июле 2011 года
© Фото : Bence Viola
Ученые нашли "живую" ДНК денисовцев в геномах меланезицев

Как отмечает Карлес Лалуэза-Фокс (Carles Lalueza-Fox), один из авторов открытия, им удалось найти следы ДНК не только человека, но и других животных. Их присутствие, по его словам, позволяет определить, какой пищей питались древние люди и какие животные могли "воевать" с ними за жизнь в удобных и сухих пещерах.

К примеру, авторы статьи нашли во многих пещерах обрывки ДНК мамонтов, а в хорватской пещере Виндия – следы генома пещерных медведей, которых, как считают сегодня ученые, наши предки уничтожили примерно 25 тысяч лет назад.

Кости неандертальцев, съеденных соплеменниками
© Фото : Asier Gómez-Olivencia et al.
Европейские неандертальцы были каннибалами, заявляют ученые

Только в одной пещере – испанской Эль-Сидрон следы животных не были найдены. С чем это связано, ученые пока не знают, однако это хорошо укладывается в то, что в данной пещере находили только останки неандертальцев, но не животные. Это может объясняться и тем, что жители Эль-Сидрон, по мнению некоторых ученых, были каннибалами, или же тем, что пещера была предназначена для захоронения тел умерших родственников, и в ней никто постоянно не жил.

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