В Китае нашли две гробницы с артефактами возрастом около двух тысяч лет

ПЕКИН, 28 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Две гробницы с различными артефактами возрастом около двух тысяч лет обнаружены в провинции Хунань в центральной части Китая, передает в пятницу агентство Синьхуа со ссылкой на источники.

Сообщается, что гробницы были обнаружены во время строительных работ в городе Хуайхуа. В общей сложности в них находились 28 погребальных артефактов, в частности, глиняная утварь: чайники, ведра, посуда. Кроме того, в гробницах обнаружены медные монеты и золотые украшения.

Гробницы, где была сделана находка, относятся ко времени династии Западная Хань (206 год до нашей эры — 25 год нашей эры) и раннего периода династии Восточная Хань (25-220 годы нашей эры).