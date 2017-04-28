В России разработали полимеры для печати роботов на 3D-принтере

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские учёные изобрели полимеры для трёхмерной печати беспилотников, роботов и протезов, заявила руководитель лаборатории прогрессивных полимеров, созданной Фондом перспективных исследований и Минобрнауки в Кабардино-Балкарском государственном университете, Светлана Хаширова.

"С использованием 3D-печати из наших материалов можно изготовить протезы, созданные с учетом особенностей конкретного человека. Их также можно применять для 3D-печати беспилотных летательных аппаратов, экзоскелетов, узлов машин и механизмов, сложных деталей робототехнических устройств или элементов космического скафандра", – сказала Хаширова в интервью РИА Новости.

По её словам, печать деталей из суперконструкционных полимеров, в первую очередь, незаменима там, где требуется облегчить конструкцию, снизить общее количество узлов и соединений за счет более сложных форм, которые традиционными способами изготовить или невозможно, или очень трудоемко.

"Такие материалы химически, тепло-, огне- и морозостойкие. Они могут применяться и в условиях высоких температур и радиационного воздействия. Поэтому сфера применения новых материалов достаточно широка – это авиационная и космическая промышленность, машиностроение, нефтегазовая отрасль и многое другое", – добавила Хаширова.

При этом высокая биологическая инертность делает возможным применение материалов в медицине, также они сохраняют прочность при очень низких температурах, что делает возможным их использование при создании техники для работы в условиях Арктики.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.

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