В России разработали полимеры для печати роботов на 3D-принтере

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские учёные изобрели полимеры для трёхмерной печати беспилотников, роботов и протезов, заявила руководитель лаборатории прогрессивных полимеров, созданной Фондом перспективных исследований и Минобрнауки в Кабардино-Балкарском государственном университете, Светлана Хаширова.
По её словам, печать деталей из суперконструкционных полимеров, в первую очередь, незаменима там, где требуется облегчить конструкцию, снизить общее количество узлов и соединений за счет более сложных форм, которые традиционными способами изготовить или невозможно, или очень трудоемко.
"Такие материалы химически, тепло-, огне- и морозостойкие. Они могут применяться и в условиях высоких температур и радиационного воздействия. Поэтому сфера применения новых материалов достаточно широка – это авиационная и космическая промышленность, машиностроение, нефтегазовая отрасль и многое другое", – добавила Хаширова.
Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.