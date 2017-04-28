Спутники "Метеор-М" и "Канопус-В" запустят с Восточного в 2017 году

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Космические аппараты "Метеор-М" и "Канопус-В" будут запущены с Восточного в 2017 году, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

Год назад, 28 апреля 2016 года, с российского космодрома Восточный был успешно произведен первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с тремя спутниками.

"В 2017 году с Восточного планируется осуществить два пуска по федеральной космической программе. На орбиту отправятся космические аппараты "МЕТЕОР-М" и "КАНОПУС-В", — говорится в сообщении.

Кроме того, планируется, что начиная с 2018 года с космодрома Восточный будут проводиться коммерческие пуски.

Планируемые к выводу на орбиту "Метеор-М" и "Канопус-В" — спутники дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Сейчас российская орбитальная группировка ДЗЗ состоит из восьми космических аппаратов, обеспечивающих все виды и режимы съемки в видимом и инфракрасном диапазонах, включая гиперспектральную съемку: "Ресурс-П" №1, №2 и №3, "Канопус-В", "Электро-Л" №1, №2 и "Метеор-М" №1 и №2.

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство.