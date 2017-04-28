В России разработали способ получения новых сверхпрочных полимеров

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские учёные разработали способ получения новых сверхпрочных полимеров, которые по свойствам превосходят зарубежные образцы, заявила руководитель лаборатории прогрессивных полимеров, созданной Фондом перспективных исследований и Минобрнауки в Кабардино-Балкарском государственном университете, Светлана Хаширова.

"Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что удалось совершить прорыв и разработать собственный высокотехнологичный процесс получения новых полимеров, которые по большинству своих характеристик превосходят зарубежные аналоги", – сказала Хаширова в интервью РИА Новости.

По её словам, в 2014 году Фонд перспективных исследований поставил перед лабораторией сложную задачу: нужно было создать полностью отечественные суперконструкционные полимеры для трёхмерной печати и технологию их производства.

"Разработанная технология обладает рядом ключевых достоинств: сокращение стадий производства, высокий выход годного продукта, исключительно высокая чистота полимера и малооперационность. Это позволит значительно снизить затраты на производство, сделав новые материалы доступными для широкого внедрения", – добавила Хаширова.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.