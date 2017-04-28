Ученые раскрыли странную связь между леворукостью и формой лица

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Люди с более тонкой нижней частью лица заметно чаще бывают леворукими, чем мужчины и женщины с крупным подбородком и нижней челюстью, заявляет ученый в статье, опубликованной в журнале Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition.

"Примерно две тысячи лет назад один из древнегреческих врачей заметил, что тонкие челюсти являются признаком предрасположенности к туберкулезу, и оказалось, что он был прав! Исследования 20 века подтвердили его наблюдения и продемонстрировали, что тонкое лицо и небольшой вес являются факторами риска, и сегодня оба этих фактора учитываются службами здравоохранения в своей работе", — рассказывает Филипп Худжоэль (Philip Hujoel) из университета штата Вашингтон в Сиэтле (США).

Худжоэль раскрыл еще одну необычную черту людей с тонкими чертами лица, проанализировав данные, собранные тремя разными проектами по наблюдению за состоянием здоровья американцев за последние полвека. В этих проектах принимало участие около 13,6 тысячи человек, за чьей жизнью социальные службы США следили на протяжении многих десятилетий.

Изучая эти базы данных, Худжоэль натолкнулся на необычную закономерность. Оказалось, что форма нижней части лица участников этих исследований была связана с двумя разными вещами — наличием у них проблем с прикусом и леворукостью.

К примеру, люди с нижней челюстью средних и больших размеров были в большинстве праворукими и меньше страдали от проблем с прикусом. Американцы с небольшой челюстью, наоборот, были левшами на 25% чаще, чем остальные участники этих исследований, и гораздо чаще имели неправильный прикус.

С чем это может быть связано? Как считает Худжоэль, связь между леворукостью и небольшими размерами челюсти имеет генетическую природу. К примеру, в Британии живет необычно много людей с тонкими чертами лица, и на ее же территории проживает рекордное для Европы число левшей и туберкулезников. Другие народы Земли, к примеру, эскимосы, обладают крупными чертами лица, являются правшами и фактически никогда не страдают от чахотки.

Если эти все факторы действительно связаны, наблюдения за леворукими людьми могут помочь ученых убить сразу трех зайцев – понять, какие генетические факторы связаны с предрасположенностью туберкулеза, как они влияют на психологические различия между левшами и правшами, и выяснить, почему они влияют на форму лица, заключает Худжоэль.