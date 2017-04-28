В Крыму археологи нашли склеп времен Александра Македонского

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Древнегреческий склеп, построенный во времена Александра Македонского, был найден при раскопках кургана в Крыму, ученые перенесут склеп на территорию Керченского музея-заповедника, сообщила пресс-служба Института археологии РАН.
"Этот курган был возведен во второй половине 4 века до нашей эры, когда Боспорское царство, существовавшее на Керченском полуострове, процветало — ведь Северное Причерноморье было главной житницей всего греческого мира", — пояснила руководитель раскопок научный сотрудник Отдела скифо-сарматской археологии Института археологии Ирина Рукавишникова, слова которой цитируются в сообщении.
"Наш" склеп относится примерно к той же эпохе, он не такой большой — лишь 10 метров в длину, и скорее всего здесь был погребён знатный человек. В древности склеп был перекрыт курганной насыпью, в которой, в свою очередь, были впущены ещё шесть погребений разных эпох", — отметила Рукавишникова.
Непосредственно в склепе были найдены бронзовые и железные гвозди, фрагменты чернолаковой парадной посуды. В слое заполнения склепа, относящемся к этапу переиспользования-подзахоранения — обломки южнопонтийской псевдокосской амфоры, относящиеся ко второй половине первого века до нашей эры, фрагменты краснолаковой посуды, однорожковый светильник, красноглиняная урна, две фаянсовые подвески в виде скарабея и беса.
Было принято решение перенести склеп в другое место. В настоящее время учёные закончили тщательное обследование и измерение склепа, затем постройку, сооружённую из известняковых плит, аккуратно разберут и вновь соберут на новом месте — на территории Керченского музея-заповедника.
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