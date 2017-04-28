Физики создали технологию регистрации космических частиц высокой энергии

НОВОСИБИРСК, 28 апр – РИА Новости. Ученые Института ядерной физики (ИЯФ Сибирского отделения РАН) и Новосибирского госуниверситета разработали уникальную технологию создания детекторов для регистрации космических частиц гамма-квантов в недоступном ранее диапазоне высокой энергии, говорится в совместном сообщении научного института и вуза.

Поясняется, что детекторы помогут регистрировать гамма-кванты в энергетическом диапазоне от 100 тераэлектронвольт (ТэВ – триллион электронвольт), источником которых считается Крабовидная туманность. Оборудование должно позволить найти новые источники, а также проверить гипотезы происхождения частиц с высокой энергией.

Проект называется TAIGA, в нем участвуют более десяти организаций из Италии, Германии, Румынии, России. Головная организация – Иркутский госуниверситет. Первая обсерватория уже работает в Тункинской долине, в 50 километрах от озера Байкал. Участники станут первыми в мире, кто будет регистрировать гамма-кванты в этой области энергий.

"Существует похожий по задачам международный проект CTA (Cherenkov Telescope Array). Конечно, это своеобразное научное соперничество. Пока у нас существенное преимущество: CTA находится на стадии проекта, а первая очередь обсерватории TAIGA уже работает, здесь реализуется научная программа", — приводится в сообщении слова старшего научного сотрудника ИЯФ СО РАН и заведующего лабораторией НГУ Евгения Кравченко.

Ученый отметил, что энергия гамма-квантов, прилетевших на Землю из космоса, может быть больше 100 ТэВ. Предполагается, что они могут рождаться при взрывах сверхновых. Нейтральные гамма-кванты в отличие от заряженных частиц, сохраняют направление движения, поэтому, зарегистрировав их на Земле, можно узнать, откуда они прилетели. Заряженные частицы и гамма-кванты можно отличить друг от друга, используя специальный черенковский телескоп, однако при энергиях 100 ТэВ и выше это отличие становится слабым. Ученые из Новосибирска разработали технологию, позволяющую сделать отечественный детектор, выделяющий гамма-кванты из общего потока, который при этом будет доступен по цене.

"Стоимость такого детектора составляет примерно тысячу долларов за квадратный метр. Тысяча детекторов, изготовленных по этой технологии, будет стоить примерно 1 миллион долларов, что немного для экспериментов такого уровня (стоимость зарубежных достигает 20 тысяч за квадратный метр)", — пояснил Кравченко, отметив, что течение двух лет ученые надеются поймать сигналы от Крабовидной туманности.