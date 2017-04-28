Будущая космическая станция Китая предназначена для длительного пребывания

ПЕКИН, 28 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Китайские космонавты (тайкунавты) после завершения работ по созданию космической станции Китая будут находиться на ней на долгосрочной основе, заявил на брифинге руководитель программы космических пилотируемых полётов КНР Ван Чжаояо.

Китай также планирует запустить основной модуль своей космической станции в 2018 году для тестирования соответствующих технологий. Планируется, что полноценное функционирование станции начнется в 2022 году.

"Согласно нашим планам, на этапе строительства космонавты будут находиться на станции, исходя из необходимости. После того, как станция будет достроена, (они) будут там на долгосрочной основе", — сказал Ван Чжаояо.

Он отметил, что на строительство потребуется значительное финансирование, оно будет сложным, поэтому "было бы досадным не останавливаться на станции".

Как сообщал ранее главный конструктор программы китайских пилотируемых космических кораблей Чжан Байнань, после 2018 года Китай запустит к основному модулю своей будущей космической станции очередной грузовой космический корабль "Тяньчжоу-2", а также пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-12".