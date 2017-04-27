США
27.0427 апреля17:29МСК
USD56.97+0.66
EUR62.17+0.66
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые придумали, как делать кирпичи на Марсе без воды

17:1527.04.2017
01280
© Фото : David Baillot, materials processed by Brian J. Chow and Yu QiaoКирпич из аналога почвы Марса, созданный учеными из СШАКирпич из аналога почвы Марса, созданный учеными из США
© Фото : David Baillot, materials processed by Brian J. Chow and Yu Qiao

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Марсианская почва оказалась идеально приспособлена для изготовления строительных кирпичей благодаря присутствию в ней наночастиц железа – простое ее "спрессовывание"  приводит к образованию очень прочных и непроницаемых для воды и воздуха блоков, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

В последние годы ученые и инженеры НАСА и других космических агентств мира активно обсуждают планы по постройке постоянных обитаемых баз на поверхности Луны и Марса. Главным ключом к обеспечению их автономности и удешевлению постройки специалисты НАСА считают технологии трехмерной печати, позволяющие использовать воду и местные ресурсы – почву, горные породы и газы из атмосферы – для постройки зданий базы прямо на месте.

Подобные принтеры, как показывают опыты на борту МКС и на Земле, позволяют напечатать почти все необходимое для жизни колонистов на Марсе, а также большую часть инструментов и прочих мелких бытовых приборов и "орудий труда". Как отмечает Брайан Чоу (Brian Chow) из университета Калифорнии в Ла-Хойе (США), одной из главных проблем при постройке базы на Марсе или Луне будет поиск главного реагента для всех строительных материалов – обычной пресной или даже соленой воды.

3D-принтер
© РИА Новости . Артем Житенев
Перейти в фотобанк
НАСА открыло конкурс по "печати" зданий для базы на Марсе

Почвы Марса, как  показывают замеры российских нейтронных детекторов на борту зонда MRO и марсохода Curiosity, фактически не содержат воды, крупные залежи которой встречаются только в полярных шапках красной планеты, посадку куда осуществить крайне сложно из-за почти полного отсутствия атмосферы у красной планеты. Все это заметно ограничивает список зон, где НАСА, Элон Маск или другие "покорители Марса" могут построить базу или первый внеземной город.

© Фото : Brian J. Chow and Yu QiaoСпрессованный кирпич из аналога почвы Марса
© Фото : Brian J. Chow and Yu Qiao
Спрессованный кирпич из аналога почвы Марса

Чоу и его коллеги нашли неожиданно простое решение для этой проблемы, экспериментируя с аналогами марсианской почвы, изготовленных в лабораториях Центра космических полетов НАСА имени Маршалла по данным, собранным зондами "Викинг" в 1970 годах и первыми марсоходами НАСА в начале текущего столетия.

Постер NASA из серии Марс нуждается в вас!
© Фото : NASA/KSC
Ученые из США создали ядерный реактор-"чемодан" для базы на Марсе

Эти "марсианские" почвы состоят перемолотых выбросов вулканов на Гавайских островах, наночастиц железа и некоторых других минералов, найденных НАСА на реальном Марсе. Изучая то, что происходит с этой почвой при нагреве до высоких температур и сжатии до больших давлений, ученые обнаружили, что возник материал, приближающийся по своей прочности к армированному бетону и обожжённым силикатным кирпичам.

Пытаясь понять, как это произошло, команда Чоу просветила получившиеся "кирпичи" при помощи рентгена и изучила внутреннюю структуру молекул, составлявших основу этой спрессованной почвы.

Оказалось, что ключевую роль в формировании будущих стройблоков для марсианской базы играли не высокие температуры, а наночастицы железа и давление. Дальнейшие опыты показали, что простое сдавливание почвы при помощи пресса заставляет эти частицы склеиться друг с другом и образовать прочный каркас, пустоты которого заполняются зернами песка и перемолотыми вулканическими породами.

Принтер, разрабатываемый НПО Лавочкина и Самарским университетом
© Самарский государственный технический университет
Ученые из Самары создают 3D-принтер для "печати" российской базы на Луне

Как отмечают Чоу и его коллеги, если марсианские породы содержат в себе аналогичное количество наночастиц,  то тогда проблема "печати" базы будет достаточно простой – для ее изготовления нужен будет только трехмерный принтер, способный печатать кирпичи из более крупные структурные элементы. В противном случае, будущие колонисты могут привезти с собой запасы наночастиц и использовать их для изготовления подобных стройматериалов из почвы.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена