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РИА Наука
РИА Наука

Ученые нашли в Канаде миллионы озер с "первобытной" водой

14:2927.04.2017
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© Flickr / Walter RodriguezЗакат в краю тысячи озерЗакат в краю тысячи озер
© Flickr / Walter Rodriguez

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Канадские биологи нашли на севере Канады миллионы озер, чей химический состав, температура и прочие свойства идентичны тем, которыми обладал первичный океан Земли 2,5 миллиарда лет назад, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

"Мы всегда думали, что открытие аналога архейского океана потребует от нас обнаружение уникального озера, воды которого никогда не перемешивались. Существующие на сегодня модели этого океана предполагают глубину в несколько сотен метров и наличие нескольких четких слоев воды. Что важно, бескислородная жизнь в открытых нами озерах стабильна, несмотря на то, что вода в них периодически перемешивается", — заявил Джошуа Нойфельд (Joshua Neufeld) из университета Ватерлоо (Канада).

Первые живые организмы появились на Земле во время архейской эры, и пока не существует общепринятой точки зрения насчет того, как и когда зародилась жизнь. На сегодняшний день есть несколько ископаемых свидетельств того, что микробы уже существовали в первичном океане Земли примерно 3,4 миллиарда лет назад, однако многие ученые считают, что жизнь могла зародиться гораздо раньше этой отметки.

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Кислород сегодня считается одним из основных "элементов жизни", однако во времена ее зарождения в атмосфере Земли его фактически не было. Как сегодня считают ученые, это было не минусом, а плюсом, так как кислород и прочие агрессивные молекулы окислителей не мешали формированию относительно хрупких цепочек первых органических соединений и будущих "кирпичиков жизни"  в супе первичного океана Земли.

Нойфельд отмечает, что подобные условия сегодня существуют всего в четырех водоемах, находящихся в крайне недоступных и суровых регионах планеты в Индонезии и Восточной Африке. Это мешает проведению экспериментов с микробами, живущими в этих "первобытных" озерах, и заставляет ученых создавать их искусственные аналоги в лабораториях, что является крайне сложной задачей.

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Как утверждают Нойфельд и его коллеги, миллионы подобных озер существуют в заполярной части провинции Онтарио. Нижние слои воды в арктических водоемах, как обнаружили ученые во время своей экспедиции в канадское заполярье в прошлом году, бывают фактически полностью лишены кислорода на протяжении всего лета. Кроме того, их воды оказались богаты железом и почти полностью лишены серой, что считается одним из главных свойств "супа" первичного океана Земли.

В некоторых этих "первобытных" озерах живут необычные фотосинтезирующие бактерии из рода Chlorobi, которые используют энергию света не для переработки углекислоты и выделения кислорода, а окисления железа и использования его энергии для производства питательных веществ. Подобные микробы, как считают ученые, являются ближайшими аналогами первых представителей "настоящей" жизни на Земле, существовавшей в первичном океане 2-3 миллиарда лет назад.

Изучив отложения на дне этих озер, Нойфельд и его коллеги обнаружили, что "первобытные" условия в их придонных водах существуют уже более 300 лет, несмотря на то, что их воды перемешиваются каждую весну и осень. Это, как считают исследователи, говорит о том, что экосистемы в таких озерах являются стабильными, что дает ученым широкие  возможности по изучению аналогов древнейшей жизни на Земле.

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Что интересно, ученые отмечают, что аналогичные озера должны существовать и в двух других "странах озер" – в Финляндии и на севере России. Различия в видовом составе микробов в канадских и российских озерах, а также цепочки взаимоотношений между ними могут рассказать биологам о том, какими путями могла пойти эволюция жизни на самых ранних этапах ее существования.

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