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РИА Наука
РИА Наука

Галактика оказалась неожиданно хорошо "перемешанной", заявляют ученые

13:5727.04.2017
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаМатерия нашей Галактики оказалась неожиданно сильно перемешанной, что ученые пока не могут объяснитьМатерия нашей Галактики оказалась неожиданно сильно перемешанной, что ученые пока не могут объяснить
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Американские астрофизики попытались найти разницу в возрасте между разными частями Млечного Пути, изучив их химическое содержимое, и не смогли этого сделать, так как Галактика оказалась удивительно однородной и "безвозрастной", говорится в статье, опубликованной в Astrophysical Journal.

"Крупные звезды являются фабриками по производству тяжелых элементов, в том числе и кремния. Первые звезды Вселенной производили только кремний-28, изотоп с 14 протонами и 14 нейтронами. Через миллиарды лет, новые поколения звезд могли производить более тяжелые кремний-29 и кремний-30. Когда эти звезды превратились в сверхновые, их тяжелые изотопы распространились по межзвездной среде, слегка поменяв облик Галактики",  — рассказывает Эд Янг (Ed Young) из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (США).

Как объясняют ученые, первые звезды Вселенной были совершенно не похожи на современные светила, так как их недра не содержали в себе астрономических "металлов" – элементов тяжелее водорода и гелия. Из-за этого размеры таких светил были практически ничем не ограничены, из-за чего их масса могла превышать солнечную в 300-400 раз и даже больше.

Так художник представил себе первую звезду Вселенной, погибающую в результате взрыва гиперновой
© Фото : ESO
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Век таких звезд был крайне недолог, и они выгорали за десятки и сотни миллионов лет, заканчивая свою жизнь в виде парно-нестабильной сверхновой – мощнейшего термоядерного взрыва, в организации которого была задействована вся материя гигантского светила. Останки этих сверхновых засеивали галактики "металлами", что позволило начать формироваться нормальным звездам. Они продолжили дело своих "предков", формируя еще более тяжелые изотопы и рассеивая их в ходе вспышек "обычных" сверхновых.

Как рассказывает Янг, астрономы давно считали, что различия в "плотности населения" и в возрасте звезд в центре и на окраинах нашей Галактики должны сказываться на том, как много подобных "металлов" содержит материя в разных частях Млечного Пути. В принципе, подтверждения этому есть внутри так называемых шаровых скоплений звезд – тесных и очень древних "семей" светил на периферии Галактики. В центре этих скоплений содержится больше тяжелых изотопов углерода и кислорода, чем на их окраинах.

Новая звезда в представлении художника
© Фото : David Hardy
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Янг и его коллеги проверили, так ли это для всего Млечного Пути в целом, используя радиотелескоп GBT в Грин-Бэнкс для составления карты распределения различных изотопов кремния в центральных регионах Галактики и в ее периферийных регионах, удаленных от центра на примерно 30 тысяч световых лет.

К большому удивлению ученых, им не удалось зафиксировать фактически никаких различий в том, как были распределены тяжелые изотопы кремния по Галактике – их содержалось примерно столько же и в центре Млечного Пути, где существуют крупные и активные звезды, что и на его окраинах, где процессы звездообразования не такие интенсивные. Как отмечают ученые, они ожидали увидеть девятикратный разброс в значениях между центром и окраинами, но они отличались всего на 10-20%.

Это означает, как объясняют астрофизики, что материя Млечного Пути необычно хорошо "перемешивается", и все возможные различия в среднем возрасте звезд и "плотности" их населения очень быстро исчезают благодаря тому, что газ в межзвездной среде постоянно движется.

Композитная фотография галактики I Zwicky 18 в созвездии Большой Медведицы
© NASA / ESA, Y. Izotov (MAO, Kyiv, UA) / T.Thuan, University of Virginia
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Что именно выступает двигателем подобной "космической мешалки", ученые пока не знают. Им могут выступать сверхновые, чьи ударные волны могут заставлять газ активнее двигаться или чьи выбросы могут содержать в себе "чистый" кремний-28, уравновешивающий избыток тяжелых изотопов в центре Галактики. Кроме того, потоки газа из межгалактической среды, падающие на Млечный Путь, могут равномерно "размешивать" его материю и стирать различия в долях изотопов в центре и на периферии. Понимание того, что именно "перемешало" Галактику, важно в контексте изучения ее эволюции и шансов зарождения жизни в ней.

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