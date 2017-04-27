Рогозин рассказал, чем вызвано сокращение отряда российских космонавтов

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сокращение отряда российских космонавтов связано с омоложением кадров и плановым обновлением, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"С омоложением. Средний возраст в отряде космонавтов — 53 года. Это слишком серьёзный возраст у космонавтов. В этому году Роскосмос объявил новый набор в отряд космонавтов, поэтому идёт плановое обновление", — сказал Рогозин, отвечая на вопрос, с чем связано сокращения отрада космонавтов.

"Это также будет связано с перспективами пилотируемой космонавтики после 2024 года. Должно быть что-то другое, очевидно совершенно, потому что Международная космическая станция будет работать до 2024 года", — добавил вице-премьер.

"Я не понимаю, почему такая реакция настороженная, это плановое обновление", — пояснил он.