Запуск "Союза", отложенный из-за событий в Гвиане, состоится 18 мая

ПАРИЖ, 27 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Запуск ракеты-носителя "Союз-СТ-А" с космодрома Куру во Французской Гвиане, отложенный из-за забастовок, состоится 18 мая, сообщает компания-оператор космодрома Arianespace.

Задачей этого запуска является выведение на орбиту спутника SES-15. Спутник SES-15 предназначается для работы в странах Северной и Латинской Америки, а также в странах Карибского бассейна.

Старт ракеты был изначально запланирован на 4 апреля.

Также Arianespace объявила, что два запуска ракеты-носителя Ariane 5, также отложенные из-за событий во Французской Гвиане, состоятся соответственно 4 мая и 1 июня.

Социальные протесты и забастовки во Французской Гвиане продолжались несколько недель. На прошлой неделе между представителями протестующих и властей было подписано соглашение, предусматривающее выделение дополнительно 2,1 миллиарда евро на социально-экономическое развитие региона. В субботу днем (ночь на воскресенье мск) протестующие разобрали баррикады у европейского космодрома Куру.

Французская Гвиана — крупнейшее заморское владение Франции — имеет статус заморского департамента, то есть рассматривается наравне с обычными департаментами в европейской части Франции и считается частью Евросоюза. Здесь действует французское законодательство. Некоторые территории Франции имеют больше самостоятельности, например, Корсика или заморские сообщества — пять самоуправляемых островных территорий в Атлантике и Тихом океане.