НАСА не хватает скафандров для работы на МКС

ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. НАСА испытывает нехватку скафандров на МКС, свидетельствуют выводы опубликованного в четверг доклада контрольного органа ведомства.

"Скафандры, которые использует НАСА на МКС, по-прежнему представляют целый спектр проблем, связанных с дизайном и представляют риск для здоровья, лишь 11 из 18 систем жизнеобеспечения в виде рюкзаков, которые поддерживают работу астронавтов в открытом космосе, могут быть использованы, что вызывает озабоченность об использовании до окончания срока работы МКС", — говорится в докладе генерального инспектора НАСА Пола Мартина, опубликованном в среду на сайте ведомства.

Автор доклада отмечает, что "НАСА испытывает сложности с обеспечением МКС необходимым (количеством) скафандров до 2024 года, ситуация усугубится в случае, если использование станции будет продлено до 2028 года".

В докладе отмечается, что используемые сегодня астронавтами НАСА костюмы были созданы 40 лет назад и замены им все еще не существует. При этом срок службы космических костюмов был рассчитан лишь на 15 лет.

"Несмотря на выделение почти 200 миллионов долларов на создание НАСА скафандров нового поколения, агентство на годы отстает в создании скафандров, способных заменить нынешние или пригодные для будущих исследовательских миссий", — говорится в докладе. Его авторы отмечают, что "учитывая нынешний график создания (скафандров) существует существенный риск того, что прототип нового поколения скафандров не будет существенно зрелым к началу испытаний на МКС до 2024 года". В ведомстве опасаются, что создаваемые для использования в ходе пилотируемой миссии на низкой околоземной орбите скафандры не буду в должной мере готовы и испытаны в срок.

В последние годы сообщалось о целом ряде проблем со скафандрами астронавтов НАСА в ход работ на внешней поверхности станции: от попадания жидкости в шлем, до проблем с системой связи.