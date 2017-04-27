Ученые выяснили причины тревожности Россиян

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Дороговизна жизни беспокоит россиян больше всего. Такой вывод содержится в докладе, подготовленном коллективом ученых под руководством доктора социологических наук Виктора Левашова из Института социально-политических исследований РАН. Согласно последним опросам, основные тревоги жителей России были связаны также с произволом чиновников, ростом тарифов ЖКХ и безработицей. Кроме того среди тревожащих факторов называли повышение цен на продукты, безопасность близких, усилившееся разделение общества на богатых и бедных.

© Инфографика . Алина Полянина Структура тревожности Россиян. Данные ИСПИ РАН. © Инфографика . Алина Полянина Структура тревожности Россиян. Данные ИСПИ РАН.

Исследователи отмечают, что социальная и политическая устойчивость общества зависит от обеспечения государством основных норм жизни демократического общества. По мнению опрошенных, в стране в значительной степени обеспечивается "свобода политического выбора" (61%) и "свобода слова" (60%). Далее по уменьшению значений следовали индикаторы: "терпимость к чужому мнению" (45%), "социальные гарантии" (42%), "соблюдение прав человека" (32%), "личная безопасность" (29%), "равенство всех граждан перед законом" (18%).

© ИСПИ РАН Обеспечение демократических норм © ИСПИ РАН Обеспечение демократических норм

Отмечается, что до июня 2015 г. наблюдался последовательный рост значений большинства индикаторов обеспечения государством основных норм демократического общества. В связи с общемировым кризисом, в 2015 году все значения всех индикаторов снизилось. При этом во 2 половине 2016 года увеличился процент граждан, считающих, что государство обеспечивает "личную безопасность" (с 24% до 29%), "равенство всех перед законом" (с 14% до 18%) и "свободу слова" (с 56% до 60%).