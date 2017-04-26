В Самаре тестируют прототип биомодуля для космических исследований

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Коллектив исследователей Самарского университета в лабораторных условиях испытывает возможности прототипа автоматического модуля для проведения биологических экспериментов на околоземной орбите. Биомодуль создается в соответствии со стандартами CubеSat и предназначен для размещения на борту наноспутника или малого космического аппарата.

Стандарты маленьких спутников типа CubeSat появились сравнительно недавно. Это стало возможно, благодаря развитию микроминиатюризации и нанотехнологий. А теперь даже самый обыкновенный школьник может собрать свой наноспутник, имеющий объем 1 литр и массу не более 1.33 кг.

© AMSAT-UK Микроспутники CubeSat и устройство для их запуска © AMSAT-UK Микроспутники CubeSat и устройство для их запуска

Наноспутники ранее применялись в основном для изучения земной поверхности и атмосферы Земли, а вот специалисты Самарского университета решили приспособить их под биологические эксперименты. Это будет и дешевле, и интереснее, так как наноспутники позволяют проводить эксперименты в открытом космосе.

По словам руководителя проекта, заведующего кафедрой лазерных и биотехнических систем Самарского университета Валерия Захарова, прототип биомодуля сейчас испытывается в лабораторных условиях. Проведен отбор тестовых организмов, среди которых есть и растения, и насекомые, и бактерии. Создана система контроля состояния биообъектов и обеспечения их жизнедеятельности. После проведения полного цикла испытаний планируется демонстрационный эксперимент на орбите. Успешная реализация эксперимента позволит самарскому университету предложить заинтересованным сторонам, как в России, так и за рубежом, универсальную платформу, обладающую широким функционалом для проведения различных медико-биологических исследований в космосе.