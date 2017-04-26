В Самаре тестируют прототип биомодуля для космических исследований

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Коллектив исследователей Самарского университета в лабораторных условиях испытывает возможности прототипа автоматического модуля для проведения биологических экспериментов на околоземной орбите. Биомодуль создается в соответствии со стандартами CubеSat и предназначен для размещения на борту наноспутника или малого космического аппарата.
Стандарты маленьких спутников типа CubeSat появились сравнительно недавно. Это стало возможно, благодаря развитию микроминиатюризации и нанотехнологий. А теперь даже самый обыкновенный школьник может собрать свой наноспутник, имеющий объем 1 литр и массу не более 1.33 кг.
Наноспутники ранее применялись в основном для изучения земной поверхности и атмосферы Земли, а вот специалисты Самарского университета решили приспособить их под биологические эксперименты. Это будет и дешевле, и интереснее, так как наноспутники позволяют проводить эксперименты в открытом космосе.