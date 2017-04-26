Первыми американцами могли быть неандертальцы, заявляют ученые

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Представители рода Homo проникли на территорию Нового Света не триннадцать, а 130 тысяч лет назад, о чем свидетельствуют останки мастодонта, расколотые орудиями труда древних охотников, сенсационно заявляют палеонтологи в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Это открытие полностью переписывает наши представления о том, когда наш род достиг Нового Света. Те вещи, которые мы нашли здесь, указывают на то, что какой-то вид древних людей жил в Северной Америке на 115 тысяч лет раньше, чем мы считали. Возникает интересный вопрос – как эти люди могли попасть сюда и кем они были", — рассказывает Джуди Градволь (Judy Gradwohl), директор Музея естественной истории Сан-Диего (США).

Обед первого американца

До настоящего времени все ученые считали, что Новый Свет стал последним регионом Земли, который был заселен человечеством. Как считали палеонтологи, опираясь на известные следы присутствия людей в Америке, предки индейцев или другие группы кроманьонцев проникли в Америку примерно 17-15 тысяч лет назад, мигрируя из Сибири в восточные регионы США через клочок земли, существовавший на месте современного Берингова пролива.

Более ранние даты колонизации Америки даже не рассматривались учеными – этот "мост" между Новым Светом и Евразией существовал лишь в короткие промежутки времени, около 70 тысяч лет назад и 23-13 тысяч лет назад, а до этого большая часть Чукотки и Аляски была покрыта непроходимыми ледниками. Поэтому возможность проникновения неандертальцев, "денисовцев" и других древних людей в Америку всегда воспринималась как фантазия.

Градволь и ее коллеги выяснили, что это все же каким-то образом произошло, изучая два крайне необычных захоронения костей мастодонтов, найденных на юге Калифорнии в 1992 и 1993 годах, в местечке на берегу океана, получившем имя "Черутти-Мастодонт". Оно было названо так в честь палеонтолога Ричарда Черутти, открывшего эти останки.

Найденные им окаменелости представляли собой кучи костей мастодонтов, фактически целые скелеты, окруженные необычно крупной галькой, природа которой оставалась загадкой для палеонтологов до открытия авторов статьи.

Зубы и кости "кузенов" мамонтов несли на себе необычные следы повреждений – множество вмятин и изломов странной формы, которых не было на поверхности найденных рядом костей волков и других животных. Все эти повреждения, как отмечают палеонтологи, появились на костях одновременно и в этом же самом месте, что достаточно давно заставляют ученых спорить о том, кто или что могло их оставить – орудия труда древних людей, зубы животных или какие-то природные катаклизмы.

Приключения неандертальцев в Америке

Команда Градволь, подозревавшая, что эти животные были одними из первых жертв людей, попыталась доказать это оригинальным способом – ученые изучили характер повреждений на костях мастодонтов и попытались воспроизвести их, используя каменные орудия труда, изготовленные экспертами-антропологами, и кости слонов.

© San Diego Natural History Museum Ученые раскапывают кости мастодонтов, предположительно убитых людьми 130 тысяч лет назад © San Diego Natural History Museum Ученые раскапывают кости мастодонтов, предположительно убитых людьми 130 тысяч лет назад

Как оказалось, удары своеобразными каменными топорами и мощными рубилами, напоминавшими по форме ту "крупную гальку", которая была найдена вместе с костями мастодонтов, ломали кости слонов именно так, как выглядели останки древних гигантов Америки. Более того, рисунок трещин и царапин на самих рубилах был идентичным тому, который присутствовал на древних камнях.

Больше всего ученых удивил не сам факт того, что им удалось найти останки разделанного мастодонта, а их возраст – сравнение долей изотопов урана в этих костях и окружавших их породах показало, что они были захоронены около 130 тысяч лет назад, плюс-минус 9 тысяч лет.

Подобный возраст останков не только говорит о том, что Градволь и ее коллегам удалось найти древнейшие следы пребывания человека в Новом Свете, но и свидетельствует о том, что как минимум один вид древних "кузенов" человека, а не только современные люди, жил на ее территории. Они проникли в Америку, как предполагают ученые, двигаясь вдоль тихоокеанских берегов Азии и Аляски, переплывая небольшие проливы, отделявшие тогда континенты.

Пока не понятно, кем были эти люди. Ими могли в равной степени быть неандертальцы, их кузены-"денисовцы", а также более древние люди, такие как Homo erectus, чьи потомки, как показывают последние открытия в Китае, существовали на территории восточной Азии почти до прибытия туда кроманьонцев 35-30 тысяч лет назад.

Доказать и проверить это можно будет, как признают ученые, только после обнаружения новых следов активности этих "первых американцев" и открытия их реальных останков.

