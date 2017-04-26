Укус скорпиона спасает от боли

Кубинский фермер Хулио Касанас уже давно лечит свои боли укусами скорпиона. В первый раз это получилось случайно: его ужалил скорпион, а боль от артрита неожиданно прошла. С тех пор Хулио все время использует яд скорпионов как лекарство. "Если болит колено, — помещаю его на колено, если локоть, — то на локоть. И так каждые 15-20 дней" — говорит фермер.

На самом деле, анестетические свойства яда скорпиона известны со времен Древнего Китая. Особенно преуспел в этом кубинский скорпион: Centruroides anchorellus. Его яд относится к ядам средней тяжести. Не смертельно, но больно! Укус вызывает острое жжение поврежденного места. Однако боль от укуса проходит довольно быстро, параллельно снимая остальные болевые симптомы.

Яд Centruroides anchorellus обладает и противовоспалительным эффектом, а кроме этого, как считают кубинские фармацевты, способен останавливать рост опухолей, в том числе и злокачественных. Пока этот вопрос дискутируется в обществе врачей по всему миру, кубинцы наладили производство препарата из яда скорпиона для улучшения состояния здоровья онкобольных.

Они создали фермы по выращиванию скорпионов.

Обычная ферма может дать один литр яда в месяц, а это сырье для изготовления 100 тысяч упаковок препарата. Скорпионы размножаются очень хорошо, самка оплодотворяется, как правило, с первого раза. Но, если будущий отец не успел убежать, сразу после спаривания самка его съедает, — поэтому на таких фермах всегда внимательно следят популяцией самцов. Одна самка скорпиона может вывести на свет от 25 до 35 молодых скорпионов. Они рождаются на свет живыми, в так называемых полупрозрачных мешочках и первое время находятся на спине у мамы, что сильно ограничивает ее в возможностях охоты. Поэтому в природе мать может съесть одного или нескольких своих детенышей.

© AP Photo / Jacques Brinon Скорпионы в ящиках по пути из Камеруна в США, 2015 © AP Photo / Jacques Brinon Скорпионы в ящиках по пути из Камеруна в США, 2015

Сейчас возможностями яда скорпиона интересуются ученые по всему миру. Программы по исследованию ведут Израиль, Иран, Китай и США.