НАСА: скрип зеркал остановил сборку самого дорогого телескопа мира

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Сборка орбитальной обсерватории "Джеймс Уэбб", самого дорогого телескопа мира, была остановлена в декабре прошлого года из-за плохой шлифовки деталей в креплениях его зеркал, заставившей их скрипеть и порождать вибрации при тестах, сообщил Эрик Смит, руководитель программы JWST в НАСА.

"Несмотря на это, мы до сих пор укладываемся и во временные рамки запуска миссии, и в бюджет. С другой стороны, сейчас мы начинаем очень сложный период в проверке телескопа, во время которого мы будем тестировать очень сложное оборудование и датчики. Поэтому можно понять, что инженеры будут вести себя особенно осторожно, если они видят какие-то аномалии", — заявил Смит.

Новый телескоп "Джеймс Уэбб" (James Webb Space Telescope, JWST) является официальной заменой для орбитального телескопа "Хаббл", который проработал на орбите более 25 лет. Изначально новый аппарат планировалось запустить в 2014 году, но значительное превышение затрат на него и отставание от графика вынудили НАСА перенести предполагаемую дату старта миссии сначала на сентябрь 2015 года, а затем – на октябрь 2018 года. Конгресс США неоднократно пытался "закрыть" проект из-за задержек в его сборке и выход за рамки бюджета.

В начале декабря инженеры НАСА заявили о возможном появлении больших проблем у "Джеймса Уэбба" – акселерометры, установленные на корпусе телескопа, зафиксировали некие неназванные аномалии во время вибрационных тестов. Это заставило НАСА провести детальную инспекцию телескопа, так как подобные аномалии могли указывать на наличие повреждений или трещин в инструментах или в корпусе "Джеймса Уэбба".

Оказалось, что проблемы действительно были, только они присутствовали не в конструкции самого телескопа, а в специальной системе креплений, которое удерживает "лепестки" зеркал "Джеймса Уэбба" на месте, не давая им развернуться во время вывода телескопа в космос.

Как рассказывает Смит, чьи слова приводит онлайн-издание SpaceNews, инженеры НАСА внимательно изучили дефектное крепление и обнаружили достаточно тривиальную причину того, почему оно не было закрыто до конца. Ей был производственный брак.

По словам руководителя миссии, крепления зеркал состоят из двух пластинок, соединяющихся друг с другом при помощи зубчатых разъемов. Эти зубцы, по всей видимости, было плохо подогнаны друг к другу, из-за чего они касались друг друга не полностью.

Когда начались вибрационные тесты, эти зубцы в буквальном смысле слова начали "стучать" друг об друга, что породило аномальные вибрации и шумы, которые сначала зафиксировали автоматические датчики, а потом услышали специалисты НАСА. Когда инженеры заменили дефектное крепление, стучание прекратилось, и телескоп успешно прошел все вибрационные и акустические тесты.

Поиск причин аномалии и "разбор полетов" сдвинули время сборки телескопа на два месяца – он должен был отправиться в Центр космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне еще в марте, и Смит не ожидает, что телескоп будет отправлен туда раньше мая.

С аналогичными проблемами столкнулись разработчики космической платформы, случайно сломавшие несколько переходников при тесте двигателей будущей обсерватории. Это тоже сдвинуло сроки сборки телескопа и отправки его в Хьюстон на май этого года. Тем не менее, в НАСА надеются, что все эти задержки не выйдут за рамки времени, выделенного на подобные "ЧП" при формулировке планов по сборке телескопа.