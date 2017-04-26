Ученые рассказали, где искать следы "древних инопланетян"

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Следы гипотетических древних цивилизаций в Солнечной системе стоит искать только на Луне или Марсе, так как на Венере или других планетах или лунах они должны были быть уничтожены геологическими или космическими процессами, заявляет планетолог в статье, размещенной в электронной библиотеке arXiv.org

"SETI и другие проекты по поиску внеземного разума нацелены на их обнаружение у далеких звезд. Если мы считаем, что следы технологически развитых пришельцев существуют, то тогда мы должны задуматься и о том, а не существуют ли следы прошлых высокоразвитых цивилизаций в нашей Солнечной системе", — рассказывает Джейсон Райт (Jason Wright), планетолог из университета Пенсильвании и участник проекта Breakthrough Listen.

Примерно 3,5 миллиарда лет назад сразу три планеты Солнечной системы могли в принципе поддерживать жизнь – Венера, Марс и Земля. Они и сегодня находятся в разных частях так называемой "зоны жизни", где вода может существовать в жидком виде. Через миллиард лет Венера превратилась в раскаленный и "кислотный" ад, а Марс – в безводную и замороженную пустыню.

В принципе, ничто не мешало жизни зародиться на Марсе и Венере за это время, однако только Земля смогла выбраться как из парниковых периодов и эпох полного оледенения, избежав полного исчезновения жизни. Жизнь и цивилизации, если они существовали на Марсе, Венере или других планетах Солнечной системы, могли исчезнуть задолго до того, как появились люди и многоклеточная жизнь на Земле. Кроме того, инопланетяне могли просто "мигрировать" на Землю и погибнуть в ходе некого катаклизма.

Как рассказывает Райт, идея существования таких цивилизаций, которые публика часто называет "древними астронавтами" или "древними пришельцами", никогда не рассматривалась учеными всерьез. Он решил исправить этот недостаток, просчитав вероятность того, смогут ли предположительные следы таких цивилизаций дожить до наших дней.

Останки животных, растений и следы цивилизаций на Земле, объясняет Райт, достаточно быстро исчезают благодаря действию сил природы, корням растений и жизнедеятельности микробов. Благодаря этому останки таких "древних пришельцев", если они существовали на Земле или других планетах, будут иметь крайне ограниченное время существования.

К примеру, породы коры Земли постепенно погружаются в недра планеты и переплавляются, уничтожая все возможные следы жизни и цивилизаций в них. Подобный процесс обычно занимает около 300-500 миллионов лет, что является, по мнению Райта, крайней планкой для существования следов "древних пришельцев" на Земле. Выживание более древних следов "инопланетян" является крайне маловероятным.

Марс и Луна в этом отношении более пригодны для поисков подобных остатков цивилизаций – их недра застыли достаточно давно, и на поверхности Луны или в недрах красной планеты могли бы просуществовать гораздо дольше, чем 500 миллионов лет. С другой стороны, и здесь сроки их жизни не будут бесконечными – на Марсе артефакты "древних пришельцев" может уничтожить ветер и другие источники эрозии, а на Луне – микрометеориты и космические лучи.

Меньше всего для таких поисков пригодна Венера – она превратилась в гигантский парник миллиард лет назад, и массовые извержения вулканов, "кислотная" атмосфера и постоянное обновление ее поверхности должны были уничтожить любые мыслимые следы древних цивилизаций. Это, правда, не исключает возможности того, что они могли существовать на Венере в более дружелюбные для жизни исторические эпохи. То же самое касается Европы, Энцелада и других лун планет-гигантов, чья поверхность не является стабильной.

Все это, как подчеркивает Райт, не означает того, что подобные "древние пришельцы" существовали – шанс на это исчезающе мал. Тем не менее, дальнейшее изучение поверхностей Марса и Луны, по мнению планетолога, должно учитывать возможность наличия на них не только следов жизни, но и давно исчезнувших цивилизаций.