США
26.0426 апреля12:41МСК
USD55.85-0.23
EUR60.79-0.05
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Искусственный разум "вычислил" сильнейшего шахматиста в истории

12:1226.04.2017
(обновлено: 12:31 26.04.2017)
26964
© Fotobank.ru/Getty Images / Oli Scarff Владимир КрамникВладимир Крамник
© Fotobank.ru/Getty Images / Oli Scarff

МОСКВА, 26 апр  — РИА Новости. Искусственный интеллект сравнил силы самых сильных шахматистов за последние 100 лет и пришел к выводу, что Магнус Карлсен, текущий чемпион мира, является самым сильным игроком истории, а Владимир Крамник – его ближайшим соперником. Результаты виртуальных игр между чемпионами прошлого были опубликованы в журнале IOS.

"До 1970 годов, когда появилась система Эло, у шахматных федераций не было четких методов для оценки силы шахматистов. У нее есть недостаток — она позволяет оценить вероятность победы шахматиста по его победам в прошлых играх, но не качество его игры",  — рассказывает Жан-Марк Альо (Jean-Marc Alliot) из университета Тулузы (Франция).

Вопрос качества игры в шахматы, по словам ученого, каждый год всплывает все чаще, так как сегодня, благодаря растущей конкуренции и большой "компьютеризации" шахмат, в большинстве матчей за чемпионство доминирует математика и стратегия, а не стремление сыграть красиво и комбинационно обыграть соперника. У многих любителей шахмат возникает соблазн сравнить силы и стиль игры Магнуса Карлсена, Владимира Карякина и интеллект великих чемпионов прошлого, таких как Александр Алехин или Хосе Рауль Капабланка.

Искусственный интеллект. Иллюстрация дизайнера Mopic
© Fotolia/Mopic
Ученые: знание языков превращает искусственный разум в "расиста"

Альо реализовал эту мечту, создав систему искусственного интеллекта, которая провела "супер-чемпионат века" и сравнила между собой силы всех сильнейших шахматистов последних 100-125 лет, начиная с Вильгема Стейница, первого чемпиона мира, и заканчивая Магнусом Карлсеном. В этом списке доминировали российские и советские мастера – Алексей Алехин, Михаил Ботвинник, Василий Смыслов, Михаил Таль, Тигран Петросян, Борис Спасский, Анатолий Карпов, Гари Каспаров, Александр Халифман и Владимир Крамник.

В общей сложности эта программа проанализировала свыше 26 тысяч игр, которые сыграли эти гроссмейстеры за всю свою карьеру, обращая внимания не только на сам факт победы того или иного чемпиона, но и на разные качественные показатели. К примеру, программа просчитывала глубину комбинаций чемпионов, то, как много качества они забирали при их успешной реализации, неожиданность ходов и их оптимальность.

Александр Кулешов, ректор Сколтеха
© Skoltech
Ученый: искусственный интеллект приведет к сознательной архаизации жизни

Как показали эти расчеты, уровень шахмат за последнее столетие действительно сильно вырос – Магнус Карлсен выиграл бы в подобном турнире с отрывом в три балла от Крамника, и в 32 балла от своего соотечественника Стейница, ставшего первым "неофициальным" чемпионом мира в 1886 году. Третье место в этом турнире занял бы Бобби Фишер, один из фактических создателей современной манеры игры в шахматы, а последующие места заняли бы Каспаров, Ананд, Халифман, Смыслов, Петросян и Карпов.

 

Некоторые игроки, несмотря на среднее выступление в "общем" турнире, проявили себя в отдельных элементах игры. К примеру, Ботвинник и Капабланка были самыми лучшими мастерами позиционной игры, а Капабланка в 63% случаев играл сверхоптимально, фактически повторяя то, что сделал бы суперкомпьютер на его месте. Это позволяло ему оставаться чемпионом почти семь лет. Что интересно, Магнус Карлсен играет еще более точно – три четверти его ходов являются идеальными с точки зрения ИИ.

Означает ли все это, что турниры по шахматам теперь проводить не стоит, так как компьютер заранее предскажет их результаты? Как отмечает Альо, человеку, в отличие от машины, свойственно ошибаться, и многие результаты прошлых чемпионских матчей, которые пыталась предсказать его программа, пошли совсем в другую сторону. С другой стороны, подобные системы ИИ можно использовать для более глубокой оценки сил шахматистов, нежели это позволяет сделать простая статистика поражений и побед по Эло.

Искусственный интеллект. Иллюстрация дизайнера Mopic
© Fotolia/Mopic
Nature: Google тайно выпустила на волю искусственный интеллект AlphaGo

"Подобный результат, вероятно, и стоило ожидать — Магнус Карлсен родился в 1990 году, что означает, что на протяжении всей жизни у него был компьютер, умевший играть в шахматы сильнее, чем любой тренер или игрок, а также результаты всех предыдущих игр. Результатом этого стал и высокий уровень игры, и то, что она стала скучной по той причине, что одна ошибка сегодня приводит к поражению. Красивая игра Миши Таля, вероятно, станет эхом прошлого. С другой стороны, результаты Бобби Фишера внушают уважение — не имея компьютера, он почти не уступал в силе игры современным чемпионам", — заключает ученый.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
николай богомолов
первый всегда будет президент Империи Светлых эльфов....фамилии меняются а суть остается. Чтобы судить о программе надо знать что она делает. А то может статься там заложены несколько нестандартных подходов: типа отсутствие знаний о современных наработках у мастеров начала и середины 20 века. Это как сравнивать гениальность: безграмотного автора колеса и продвинутого нобелевского лауреата по русофобии от литературы. Пусть наконец читают статью Алехина про арийские шахматы. Он предвидел нынешний тупик еще в конце 30-х гг 20века.
12:23
26.04.2017
ОтветитьНе отвечать
Sergei Savin
Ну и перлы у автора, Алексей Алехин, да еще советский мастер, круто.
Алехина звали Александр, который жил в эмиграции, большую часть жизни. Немного про расчеты, что заложили в программу, то и получили.
Карлсен, конечно сильный шахматист, чемпион мира и все такое, но нельзя сравнивать разные эпохи, и еще, когда чемпионами были выходцами из России, подобные расчеты по странному стечению обстоятельств никто не проводил.
12:25
26.04.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена