Искусственный разум "вычислил" сильнейшего шахматиста в истории

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Искусственный интеллект сравнил силы самых сильных шахматистов за последние 100 лет и пришел к выводу, что Магнус Карлсен, текущий чемпион мира, является самым сильным игроком истории, а Владимир Крамник – его ближайшим соперником. Результаты виртуальных игр между чемпионами прошлого были опубликованы в журнале IOS.

"До 1970 годов, когда появилась система Эло, у шахматных федераций не было четких методов для оценки силы шахматистов. У нее есть недостаток — она позволяет оценить вероятность победы шахматиста по его победам в прошлых играх, но не качество его игры", — рассказывает Жан-Марк Альо (Jean-Marc Alliot) из университета Тулузы (Франция).

Вопрос качества игры в шахматы, по словам ученого, каждый год всплывает все чаще, так как сегодня, благодаря растущей конкуренции и большой "компьютеризации" шахмат, в большинстве матчей за чемпионство доминирует математика и стратегия, а не стремление сыграть красиво и комбинационно обыграть соперника. У многих любителей шахмат возникает соблазн сравнить силы и стиль игры Магнуса Карлсена, Владимира Карякина и интеллект великих чемпионов прошлого, таких как Александр Алехин или Хосе Рауль Капабланка.

Альо реализовал эту мечту, создав систему искусственного интеллекта, которая провела "супер-чемпионат века" и сравнила между собой силы всех сильнейших шахматистов последних 100-125 лет, начиная с Вильгема Стейница, первого чемпиона мира, и заканчивая Магнусом Карлсеном. В этом списке доминировали российские и советские мастера – Алексей Алехин, Михаил Ботвинник, Василий Смыслов, Михаил Таль, Тигран Петросян, Борис Спасский, Анатолий Карпов, Гари Каспаров, Александр Халифман и Владимир Крамник.

В общей сложности эта программа проанализировала свыше 26 тысяч игр, которые сыграли эти гроссмейстеры за всю свою карьеру, обращая внимания не только на сам факт победы того или иного чемпиона, но и на разные качественные показатели. К примеру, программа просчитывала глубину комбинаций чемпионов, то, как много качества они забирали при их успешной реализации, неожиданность ходов и их оптимальность.

Как показали эти расчеты, уровень шахмат за последнее столетие действительно сильно вырос – Магнус Карлсен выиграл бы в подобном турнире с отрывом в три балла от Крамника, и в 32 балла от своего соотечественника Стейница, ставшего первым "неофициальным" чемпионом мира в 1886 году. Третье место в этом турнире занял бы Бобби Фишер, один из фактических создателей современной манеры игры в шахматы, а последующие места заняли бы Каспаров, Ананд, Халифман, Смыслов, Петросян и Карпов.

Некоторые игроки, несмотря на среднее выступление в "общем" турнире, проявили себя в отдельных элементах игры. К примеру, Ботвинник и Капабланка были самыми лучшими мастерами позиционной игры, а Капабланка в 63% случаев играл сверхоптимально, фактически повторяя то, что сделал бы суперкомпьютер на его месте. Это позволяло ему оставаться чемпионом почти семь лет. Что интересно, Магнус Карлсен играет еще более точно – три четверти его ходов являются идеальными с точки зрения ИИ.

Означает ли все это, что турниры по шахматам теперь проводить не стоит, так как компьютер заранее предскажет их результаты? Как отмечает Альо, человеку, в отличие от машины, свойственно ошибаться, и многие результаты прошлых чемпионских матчей, которые пыталась предсказать его программа, пошли совсем в другую сторону. С другой стороны, подобные системы ИИ можно использовать для более глубокой оценки сил шахматистов, нежели это позволяет сделать простая статистика поражений и побед по Эло.

"Подобный результат, вероятно, и стоило ожидать — Магнус Карлсен родился в 1990 году, что означает, что на протяжении всей жизни у него был компьютер, умевший играть в шахматы сильнее, чем любой тренер или игрок, а также результаты всех предыдущих игр. Результатом этого стал и высокий уровень игры, и то, что она стала скучной по той причине, что одна ошибка сегодня приводит к поражению. Красивая игра Миши Таля, вероятно, станет эхом прошлого. С другой стороны, результаты Бобби Фишера внушают уважение — не имея компьютера, он почти не уступал в силе игры современным чемпионам", — заключает ученый.