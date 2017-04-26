Россия и США проработали варианты отправки туристов к МКС и Луне

10:1226.04.2017
(обновлено: 10:14 26.04.2017)
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Различные варианты полетов космических туристов как на МКС, так и вокруг Луны на модернизированном корабле "Союз" уже проработаны партнерами из России и США, заявил глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев, отвечая на вопросы РИА Новости.
"Заключение контракта на коммерческие полеты на МКС – это сложная работа, зависящая от многих факторов. Идет обсуждение условий контрактов с потенциальными заказчиками. То же относится и к облету Луны — готовы работать как по задачам, так и по контрактам. Мы проработали с нашими партнерами различные варианты отправки туристов и к МКС, и к Луне, но тема решается не только нами одними, а в партнерстве с другими космическими державами, так как кроме технических и экономических есть еще правовые и другие вопросы", — сказал глава РКК "Энергия".
Ранее он сообщил в интервью РИА Новости, что соглашение на девять мест в российских кораблях "Союз" для возобновления полетов космических туристов на МКС до 2021 года планируется подписать с одной из зарубежных компаний. При этом Солнцев дал понять, что переговоры в этом направлении идут не только с американской Space Adventures, есть и другие предложения, а среди новых потенциальных космических туристов нет россиян и публичных личностей.
Подбором потенциальных кандидатов на туристические полеты в космос с 2001 года эксклюзивно занималась компания Space Adventures. Первым космическим туристом стал американский бизнесмен итальянского происхождения Деннис Тито. Он полетел на МКС на борту российского корабля "Союз ТМА-32" в 2001 году.
Вторым космическим туристом был бизнесмен из ЮАР Марк Шаттлворт, полетевший на МКС 25 апреля 2002 года (полет завершился 5 мая). Третий космический турист — американский мультимиллионер Грегори Олсен (Gregory Olsen) — побывал на МКС 1-11 октября 2005 года.
Первой космической туристкой стала американка иранского происхождения Аноуше Ансари (Anousheh Ansari), побывавшая на борту МКС 18-29 сентября 2006 года. Она стала дублером японского космического туриста Дайсукэ Эномото, который не был допущен к полету по состоянию здоровья. Шаттлворт, Олсен и Ансари заплатили за полеты около 20 миллионов долларов каждый.
Пятым космическим туристом стал один из основателей компании Microsoft американец венгерского происхождения Чарльз Симони (Charles Simonyi), побывавший на МКС дважды. Первый полет он совершил в составе 15-й экспедиции 7-21 апреля 2007 года. За полет Симони заплатил больше своих предшественников — 25 миллионов долларов. Второй раз он летал с 26 марта по 8 апреля 2009 года в составе 16-й экспедиции посещения. Стоимость его повторного полета из-за инфляции и удорожания стоимости услуг возросла до 35 миллионов долларов.
Шестым космическим туристом стал американский миллионер Ричард Гэрриот (Richard Garriott). Полет проходил с 12 по 24 октября 2008 года. За путешествие в космос Гэрриот заплатил около 30 миллионов долларов.
Седьмым космическим туристом стал бывший цирковой артист, владелец Cirque du Soleil (Цирк Солнца) канадец Ги Лалиберте (Guy Laliberté), совершивший полет 30 сентября —11 октября 2009 года. По неофициальной информации, он заплатил за свой полет около 35 миллионов долларов.
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Успешное освоение космоса невозможно без надежных космических кораблей. В России разрабатывается пилотируемый транспортный корабль нового поколения (ПТК) «Федерация». На борту «Федерации» могут достаточно комфортно разместиться до шести членов экипажа.
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На эффективность работы космонавтов значительно влияет правильная организация пространства. В обитаемом отсеке «Федерации», помимо систем управления, имеются кухонный блок, медицинский пункт, туалет и помещение для уединения. Дизайн и эргономика интерьера ПТК «Федерация» созданы в Инжиниринговом центре прототипирования высокой сложности НИТУ «МИСиС».
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В космической технике используются самые современные материалы. Один из них – гибридное металл-органическое соединение – перовскит. Перовскиты могут применяться в гибких солнечных батареях, светодиодах, лазерах, мониторах и фотодекторах высокой чувствительности. Ряд ученых даже предсказывает в ближайшее время «перовскитовую революцию», которая кардинально изменит многие технологии.
© РИА НовостиПланируется, что «Федерация» сможет находиться в автономном полете до 30 суток, а в составе станции до года. С управлением «Федерацией», реализованным с помощью джойстика и системы сенсорных мониторов, справится один человек.
Планируется, что «Федерация» сможет находиться в автономном полете до 30 суток, а в составе станции до года. С управлением «Федерацией», реализованным с помощью джойстика и системы сенсорных мониторов, справится один человек.
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В космосе нет «станций подзарядки», поэтому для дальних экспедиций необходимы источники энергии, способные без замены и обслуживания работать десятки лет. На фото бетавольтаический преобразователь («ядерная батарейка») – источник электроэнергии, получаемой за счет преобразования энергии распада радиоактивных материалов.
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В различных устройствах корабля – от двигателей до систем навигации – необходимы мощные и эффективные источники магнитного поля. Такими источниками являются постоянные магниты на основе редкоземельных магнитотвердых материалов. Они способны работать при экстремальных температурах открытого космоса (от – 180 до +150 градусов Цельсия).
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Из-за высокой солнечной радиации грунт на поверхности Луны сильно ионизирован. Во время экспедиций на Луну он может налипать на технику и скафандры космонавтов. Чтобы избежать такой ситуации, необходимо провести испытания на Земле. Для производства аналога лунного грунта консорциумом в составе НИТУ «МИСиС», ФГУП «ТУСУР», Томского государственного университета и НП «Научно-образовательный центр «Иновационные горные технгологии» ЦИКТ разработана плазменная установка.
© РИА НовостиЦель любой космической экспедиции не только добраться до пункта назначения, но и провести научные исследования. Одним из инструментов для сканирования земной поверхности и космического пространства являются фотоприемники.
Цель любой космической экспедиции не только добраться до пункта назначения, но и провести научные исследования. Одним из инструментов для сканирования земной поверхности и космического пространства являются фотоприемники.
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Первый полёт «Федерации» ожидается в 2021 году. «Федерация» будет доставлять космонавтов и грузы к МКС и на лунную орбиту. В дальнейшем этот корабль должен стать участником полета на Луну и к астероидам.