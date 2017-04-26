Россия и США проработали варианты отправки туристов к МКС и Луне

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Различные варианты полетов космических туристов как на МКС, так и вокруг Луны на модернизированном корабле "Союз" уже проработаны партнерами из России и США, заявил глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев, отвечая на вопросы РИА Новости.

"Заключение контракта на коммерческие полеты на МКС – это сложная работа, зависящая от многих факторов. Идет обсуждение условий контрактов с потенциальными заказчиками. То же относится и к облету Луны — готовы работать как по задачам, так и по контрактам. Мы проработали с нашими партнерами различные варианты отправки туристов и к МКС, и к Луне, но тема решается не только нами одними, а в партнерстве с другими космическими державами, так как кроме технических и экономических есть еще правовые и другие вопросы", — сказал глава РКК "Энергия".

Ранее он сообщил в интервью РИА Новости, что соглашение на девять мест в российских кораблях "Союз" для возобновления полетов космических туристов на МКС до 2021 года планируется подписать с одной из зарубежных компаний. При этом Солнцев дал понять, что переговоры в этом направлении идут не только с американской Space Adventures, есть и другие предложения, а среди новых потенциальных космических туристов нет россиян и публичных личностей.

Подбором потенциальных кандидатов на туристические полеты в космос с 2001 года эксклюзивно занималась компания Space Adventures. Первым космическим туристом стал американский бизнесмен итальянского происхождения Деннис Тито. Он полетел на МКС на борту российского корабля "Союз ТМА-32" в 2001 году.

Вторым космическим туристом был бизнесмен из ЮАР Марк Шаттлворт, полетевший на МКС 25 апреля 2002 года (полет завершился 5 мая). Третий космический турист — американский мультимиллионер Грегори Олсен (Gregory Olsen) — побывал на МКС 1-11 октября 2005 года.

Первой космической туристкой стала американка иранского происхождения Аноуше Ансари (Anousheh Ansari), побывавшая на борту МКС 18-29 сентября 2006 года. Она стала дублером японского космического туриста Дайсукэ Эномото, который не был допущен к полету по состоянию здоровья. Шаттлворт, Олсен и Ансари заплатили за полеты около 20 миллионов долларов каждый.

Пятым космическим туристом стал один из основателей компании Microsoft американец венгерского происхождения Чарльз Симони (Charles Simonyi), побывавший на МКС дважды. Первый полет он совершил в составе 15-й экспедиции 7-21 апреля 2007 года. За полет Симони заплатил больше своих предшественников — 25 миллионов долларов. Второй раз он летал с 26 марта по 8 апреля 2009 года в составе 16-й экспедиции посещения. Стоимость его повторного полета из-за инфляции и удорожания стоимости услуг возросла до 35 миллионов долларов.

Шестым космическим туристом стал американский миллионер Ричард Гэрриот (Richard Garriott). Полет проходил с 12 по 24 октября 2008 года. За путешествие в космос Гэрриот заплатил около 30 миллионов долларов.

Седьмым космическим туристом стал бывший цирковой артист, владелец Cirque du Soleil (Цирк Солнца) канадец Ги Лалиберте (Guy Laliberté), совершивший полет 30 сентября —11 октября 2009 года. По неофициальной информации, он заплатил за свой полет около 35 миллионов долларов.