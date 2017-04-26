Ученые объяснили неспособность полных людей нарастить мышцы

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Исследователи из Университета Огасты, штат Джорджия, США, назвали причину, по которой у страдающих от ожирения людей доля мышечной ткани, в отличие от жировой, не увеличивается, пишет издание EurekAlert! © Fotolia / puhhha Ученые рассказали, как продлить жизнь на 18 лет

Тучные люди, как полагают специалисты, в избытке производят миостатин. Этот белок известен в качестве ингибитора роста мышечных тканей: люди, обладающие его избытком, имеют меньшую долю мышечной ткани.

К таким выводам ученые пришли в ходе наблюдений за четырьмя группами мышей: худыми и тучными, производящими миостатин, и худыми и тучными, миостатин не производящими. Исследователи уверены, что результаты экспериментов на грызунах справедливы и для людей.