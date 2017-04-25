Генетики выяснили, как возникли самые популярные породы собак

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Американские генетики изучили структуру ДНК 160 пород собак и восстановили полное древо их эволюции, неожиданно раскрывшее особую породу диких американских собак, проникших в Америку вместе с предками индейцев, говорится в статье, опубликованной в журнале Cell Reports.

"Одна из необычных деталей, которую мы заметили – многие породы американских собак, к примеру, перуанская и мексиканская голые собаки, были заметно удалены в генетическом плане от их европейских кузенов. Мы давно искали следы гипотетической "собаки нового света", и геномы этих псов содержат в себе следы этого животного", — рассказывает Хайди Паркер (Heidi Parker) из Национального института изучения генома в Бетесде (США).

Считается, что человек приручил собак еще в каменном веке, задолго до одомашнивания других животных. Причиной этого могла послужить всеядность предков собак, способных питаться той же пищей, что и их соседи-люди. Пока остается неясным время их приручения — существуют ископаемые свидетельства как относительно позднего (10-18 тысяч лет назад), так и раннего одомашнивания (свыше 36 тысяч лет назад).

На роль прародины собак претендуют несколько регионов, в том числе Европа, Алтай, Непал и Ближний Восток. Относительно недавно ученые выяснили, что все собаки происходят от одного общего предка, что породило еще больший интерес к поискам прародины всех Жучек, Шариков и их породистых кузенов, а также истории "эволюции" современных пород собак.

Паркер и ее коллеги сделали большой шаг в сторону раскрытия того, как собаки стали такими, какими мы сегодня их можем увидеть на улицах городов, на охоте или при жизни в глуши, изучив и сопоставив геномы свыше 160 породистых собак из Европы, Америки и Азии.

© Parker et al. / Cell Reports 2017 Генетическая карта связей между породами собак © Parker et al. / Cell Reports 2017 Генетическая карта связей между породами собак

Для изучения истории их развития ученые выделили и сравнили 150 тысяч мелких мутаций в ДНК собак, наборы которых будут похожими для родственных пород, и различными для собак, чьи предки разделились очень давно. Подобный подход позволил биологам понять, как люди селекционировали собак в глубокой древности, в средние века и новое время, и в современную историческую эпоху.

Изначально, как отмечают ученые, собаки играли исключительно утилитарную роль в жизни человека – первыми появились те породы "лучших друзей человека", которые помогали своим хозяевам управлять стадами домашнего скота или вынюхивать добычу во время охоты. Затем их облик менялся, по всей видимости, под влиянием личных предпочтений их первых хозяев. По словам генетиков, львиная доля таких пород возникла в 19 веке, в викторианской Англии, когда у людей появилось больше времени на развлечения и хобби.

"Когда мы изучили геномы пастушьих собак, мы были поражены тому, насколько разнообразными они были – фактически, в каждом регионе – в Британии, Северной или Южной Европе, был свой собственный набор пород собак такого типа. Это говорит о том, что пастушьи собаки – очень древние. Люди начали использовать их как своих помощников тысячелетия, если не десятки тысяч лет назад", — поясняет Паркер.

Появление некоторых других пород собак, к примеру, ретриверов и сеттеров, а также бойцовых пород собак, было связано с модой, развитием общества и появлением новых технологий, таких как порох и охотничьи ружья.

Что интересно, большая часть пород – 117 из 160 изученных учеными – не были чистыми, и часто смешивались с одной или другой породой уже после того, как порода была официально признана собаководами. Вредные мутации, связанные с развитием эпилепсии или диабета, часто передавались от одной породы к другой, и генетическая карта их связей, как надеются ученые, поможет ветеринарам лучше понимать, какие болезни чаще поражают питомцев той или иной породы.