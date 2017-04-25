Что делать с РАН?

Отвечает член-корреспондент РАН, заместитель президента РАН — Владимир Иванов

1. Провести объективный анализ реформы РАН и наметить пути дальнейшего развития Академии.

2. Ограничить полномочия ФАНО исключительно административно-хозяйственной деятельностью, предусмотрев при этом обязательное согласование действий с РАН.

3. Законодательно закрепить за РАН полномочия учредителя научных организаций в части научно-методического руководства, как это и предусматривается 253-ФЗ "О Российской академии наук…", предусмотрев при этом согласование планов научных исследований, назначение руководителей, распределение средств на фундаментальные научные исследования.

4. Восстановить региональную сеть РАН.

5. Передать в подведомственность РАН организации, необходимые для выполнения РАН своих функций: дома ученых, библиотеки, музеи, архивы, а также соответствующие научные организации.

6. Передать в ведение РАН научные организации, работающие в интересах обеспечения национальной безопасности.

7. Разработать программу восстановления РАН как мирового культурного наследия, как научной организации мирового уровня, отвечающей за развитие фундаментальной науки в стране, в том числе, предусмотрев восстановление триады Академия-Университет-Гимназия.