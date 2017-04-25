США
25.0425 апреля18:29МСК
USD55.85-0.23
EUR60.79-0.05
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Биологи создали первый прототип "искусственной матки"

18:0725.04.2017
02870
© Фото : Patridge et al. / Nature Communications 2017Искусственная матка, созданная учеными из СШАИскусственная матка, созданная учеными из США
© Фото : Patridge et al. / Nature Communications 2017

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Американские биологи и инженеры разработали первый в мире прототип системы поддержания жизни для недоношенных детей и зародышей, и использовали его для поддержания жизни недоношенного ягненка на протяжении месяца, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

"Наша система может спасти жизни для чрезвычайно недоношенных младенцев, предоставляя им те возможности, которые текущие медицинские технологии не имеют. Этим младенцам нужен "мост" между утробой матери и внешним мира. Если мы создадим систему, которая будет помогать их органам расти и развиваться на протяжении нескольких недель, мы резко увеличим вероятность их выживания", — заявил Алан Флейк (Alan Flake) из Исследовательского института Филадельфии (США).

По статистике ВОЗ, около 15 миллионов детей каждый год рождается преждевременно, еще до того, как их внутриутробное развитие полностью завершилось. Примерно миллион из них умирает от осложнений и инфекций, а также отсутствия надлежащего ухода. Большая часть из таких смертей приходится на детей, родившихся чрезвычайно рано – на 24-25 неделе беременности.

Генетики успешно вставили гены мамонта в ДНК в клетках слонов

Как отмечает Флейк, большая часть таких смертей связана с тем, что многие органы, в особенности легкие и сердечно-сосудистая система, еще просто не завершили своего развития в тот момент, когда ребенок покидает утробу матери. Ученые из Филадельфии предлагают решить эту проблему, вернув ребенка в ту среду, где он должен развиваться.

"Мы попытались воспроизвести все нормальные функции и свойства матки и плаценты. Решение этой задачи оказалось сложным делом, и мы совершили много ошибок на пути создания полностью жизнеспособной системы", — продолжает Флейк.

По его словам, одним из ключевых шагов на пути создания "искусственной матки" стало то, что им удалось создать необычную систему прокачки крови через пуповинную артерию, имитирующую то, как работает плацента матери. В ней нет помп или других механических компонентов, которые раньше пытались приспособить для решения подобных задач, что порождало резкие разбросы в давлении при прокачке крови и фактически убивало слабое сердце зародыша.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаИскусственная матка, созданная учеными из США
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Искусственная матка, созданная учеными из США

Сам зародыш или ребенок помещаются внутрь специальной емкости, которую ученые называют "биосумкой" – аналог матки беременной женщины. Она полностью заполнена жидкостью, что необходимо для нормального развития легких зародыша, и участвует в выводе продуктов жизнедеятельности и токсинов из растущего организма. Кроме того, в "сумку" встроено множество датчиков, следящих за пульсом, давлением,  активностью мозга и другими жизненно важными показателями активности организма.

Ее работу ученые протестировали на недоразвитых ягнятах, которые провели в утробе матери всего 105 или 115 дней, что примерно на треть меньше нормального срока беременности. Как показали эти эксперименты, искуственная матка Флейка и его коллег поддерживала жизнь и нормальное развитие зародышей на протяжении примерно месяца, что на несколько порядков больше, чем удавалось достичь другим группам ученых.

Мышь. Архивное фото
© Fotolia / JacobST
Ученые создали первый искусственный эмбрион мыши из стволовых клеток

Как отмечают биологи, все ягнята нормально развивались в последней версии "биосумки" – их сердце и другие органы росли и укреплялись, легкие становились больше, у них росла шерсть, и они даже начали проявлять признаки повышенной мозговой активности под конец эксперимента. Как считает Флейк, подобные "искусственные матки", адаптированные под поддержание жизни младенцев, смогут спасти сотни тысяч жизней в ближайшем будущем.

Совершенствование состава амниотической жидкости, которой заполняется "биосумка", позволит решать более амбициозные задачи и помогать расти еще менее развитым зародышам, спасение которых сегодня невозможно даже при помощи  самых современных медицинских технологий. С другой стороны, как подчеркивает Флейк, разработка его группы не является  первым шагом на пути выращивания человека в "пробирке".

Искуственная почка в процессе ее выращивания
© Фото : Massachusetts General Hospital Center for Regenerative Medicine
Американские биологи впервые вырастили искусственную почку крысы

"Можно придумать множество различных "сенсационных" сценариев по поводу того, как можно использовать подобные приемы для выращивания человека от эмбриона и до младенца, или же продления сроков беременности за ее привычные рамки. Реальность же заключается в том, что на текущий момент нет технологий, даже в далекой перспективе, которые позволяли бы это делать. Я был бы очень обеспокоен, если бы кто-то попытался использовать наши разработки для подобных целей", — заключает ученый.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена