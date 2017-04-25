Дайте ученым возможность работать в Арктике!

Александр Валентинович Путилов, д.т.н., профессор, декан факультета НИЯУ МИФИ о принятии Распоряжения Правительства от 19.04.2017 г. №735-р. "О подписании Соглашения по укреплению международного арктического научного сотрудничества"

"Хорошо, что соглашение об укреплении арктического научного сотрудничества подписано. Важно, что сбор, обработка, анализ и обмен научными данными, идеями, результатами, методами, опытом, а также традиционными и местными знаниями – поставлено на достойное место в тексте соглашения. А плохо то, что уважаемые федеральные органы исполнительной власти в начале списка исполнителей, а Российская академия наук – в самом конце списка в соисполнителях. Ведь научные знания об Арктике, которые надо обобщать, – это Большие Данные (или Big Data по-английски). А значит, с самого начала надо формировать систему этих данных так, чтобы впоследствии можно было организовать на этой базе "машинное обучение" (не когда машина учит человека, а когда человек обучает машину анализу больших данных). И это удел не чиновников, а задача ученых – дайте ученым такую возможность! Только академические структуры или некоторые ведущие университеты могут организовать эту работу правильно."