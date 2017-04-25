"Как убить гуманно?"

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости, Анна Урманцева. 25 апреля 1792 года казнили разбойника и убийцу Николя Жака Пеллетье. Для его обезглавливания применили инновационный механизм – изобретение почтенного доктора анатомии и медицины Жозефа Игнаса Гильотена. Он совершенствовал свой механизм для гуманной казни так долго, что одно это продлило жизнь убийце Пеллетье почти на четыре месяца.

После первой казни народ возмущался: "Ну что это такое? Ни криков, ни стонов… отлетает голова и все". Но потом применение гильотины стало одним из самых "рейтинговых", как сказали бы сейчас, событий. Этот метод казни во Франции стал таким популярным, что через несколько лет на законодательном уровне последовал запрет на изготовление брелоков и детских игрушек в форме гильотины.

© AP Photo / Michael Graczyk Электрический стул © AP Photo / Michael Graczyk Электрический стул

И вот прошло два с половиной века. Как далеко наше общество ушло в направлении создания гуманных методов казни? В общем, надо констатировать полную растерянность человечества перед насущной проблемой. Ведь до сих пор не придумано ни одного надежного способа быстро, и без мучений лишить человека жизни.В тройку гуманных способов казней можно вписать гильотину, электрический стул и смертельную инъекцию. Для разработки всех этих методов были привлечены ученые. В 1880-ых годах великий американский изобретатель Томас Эдисон не только создал электрический стул на переменном токе, но еще и собрал пресс-конференцию, где продемонстрировал эффективность стула на животных.

Журналисты описывают жуткий запах после казни, который совершенно не смущал самого изобретателя: представляете скольких собак, свиней, коров и лошадей "перевели" Эдисон и компания для отработки новой методики?

Прошло 100 с лишним лет, а методика казней на электрических стульях практически не изменилась.

Раньше считалось, что следует смочить электроды и прикрепить их к выбритым участкам тела на ноге и голове. Но потом стало понятно, что ток, пропущенный через головной мозг, не вызывает мгновенной смерти, а лишь продлевает мучения. Сейчас преступникам вводят электроды в левое плечо и правое бедро, чтобы разряд прошел напрямую через сердце.

Смертельная инъекция тоже несовершенна. Интересно, что наша жизнь, следуя диалектическому закону о единстве и борьбе противоположностей, пришла к одинаковому составу инъекций для эвтаназий и гуманной смертной казни. Вещества для таких инъекций долго подбирались.

© AP Photo / Kiichiro Sato Комната, где приводится в исполнение смертный приговор, в тюрьме штата Огайо, США © AP Photo / Kiichiro Sato Комната, где приводится в исполнение смертный приговор, в тюрьме штата Огайо, США

Сначала пытались использовать опиаты (морфин, кодеин и т.д.). Но после случая, когда умерший человек заснул с блаженной улыбкой, а потом проснулся прямо в разгар поминальной речи священника, — эти вещества решили не использовать.

Экспериментировали с инсулином, — ведь большие его дозы, как мы знаем, погружают человека в кому. Но выяснилось, что смерть, как таковая, может наступить в этом случае через несколько часов или даже дней. Причем, временами кома становится неглубокой и человека начинает трясти. Требуются все новые и новые дозы инсулина.

Остановились на "Техасском коктейле", — это смесь веществ, которую разработал в 1977 году судмедэксперт Джей Чапмэн. Тиопентал натрия + павулон + хлорид калия. Первый препарат обезболивает, второй парализует дыхательную мускулатуру и третий останавливает сердце. Первая такая инъекция была сделана в 1982-ом году в штате Техас.

Правда в 2006-ом году, после долгих судебных процессов тиопентал натрия был изменен на барбитураты, — они применяются в ветеринарии для усыпления животных.И до сих пор дискутируется вопрос: что важнее безболезненная смерть или отсутствие страданий у людей, наблюдающих за казнью? Дело в том, что в Америке по закону за стеклом находятся родственники осужденного, а также исполнители наказания. Тиопентал может не подействовать в должной мере, однако, человек будет обездвижен. Но тогда получается, что боль никуда не делась, — просто человек не может ее показать. А большая доза барбитуратов действует точно, — но может привести к непроизвольным подергиваниям осужденного, что очень травмирует свидетелей казни.Все это означает, что при всем развитии технологий убийства, которые человек развивает с начала истории своего существования, до сих пор не создан метод "идеальной казни", который бы устроил все стороны.