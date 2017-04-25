Орбиту МКС увеличат на 0,8 км

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Орбиту международной космической станции (МКС) увеличат примерно на 800 метров 27 апреля, сообщили журналистам во вторник в Центре управления полетами (ЦУП).

"Коррекция орбиты станции запланирована на 27 апреля… средняя высота полета станции увеличится на 0,8 километра и составит 405,1 километра ", — сказал представитель ЦУПа.

Он отметил, что двигатели служебного модуля "Звезда" должны будут включиться в 08.10 мск и проработать около 30 секунд. Коррекцию орбиты станции проведут с целью формирования баллистических условий для посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-03", который в настоящее время пристыкован к МКС.

По словам представителя ЦУПа, представленные данные являются расчетными и могут поменяться перед выполнением маневра.

Ранее "Роскосмос" уже сообщал о том, что очередная коррекция орбиты станции будет проведена 27 апреля 2017 года.

Последний раз коррекция орбиты станции проводилась 3 апреля 2017 года для формирования баллистических условий для посадки корабля "Союз МС-02" 10 апреля 2017 года и последующей стыковки корабля "Союз МС-04", осуществленной 20 апреля 2017 года. Двигатели служебного модуля "Звезда" включились в 17.20 мск и проработали 35,6 секунды. Средняя высота полета при этом составила 404,9 километра.